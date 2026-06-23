ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة جنازة خامنئي

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أعلنت السلطات الإيرانية ثلاثة أيام عطلة رسمية في طهران لمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قُتل في مطلع الضربات الأميركية الإسرائيلية، والمقررة الشهر المقبل.

وقال العميد في الحرس الثوري حسن حسن زاده المشرف على مراسم تأبين خامنئي، إن مراسم وداع جثمانه والصلاة عليه ستقام بين الرابع من تموز/يوليو والسادس منه في طهران، وستكون المدينة “مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية” خلال الأيام الثلاثة.

وأفاد رئيس بلدية العاصمة الإيرانية علي رضا زاكاني أنه من المتوقع توافد حشد يناهز “20 مليون شخص” للمشاركة في التشييع.

وستستضيف مدينة قم المقدسة جنوب طهران بدورها مراسم تأبين في السابع من تموز/يوليو. وبعد ذلك، سيوارى علي خامنئي الثرى في التاسع من الشهر في مسقط رأسه مدينة مشهد (شمال شرق). وأقرت أيضا عطلة رسمية في المدينتين.

كما ستقام مراسم في العراق في الثامن من تموز/يوليو.

كانت الجنازة مقررة في آذار/مارس، لكنها أرجئت بسبب الحرب.

خلف مجتبى، نجل آية الله علي خامنئي، والده في منصب المرشد الأعلى في مطلع آذار/مارس، ليصبح بذلك ثالث من يشغل المنصب بعد الخميني، الإمام المؤسس للجمهورية الإسلامية عام 1979، وعلي خامنئي الذي قادها لزهاء أربعة عقود.

ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ تعيينه، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة. وأكد مسؤولون إيرانيون وأميركيون أنه أُصيب في الضربات التي أودت بحياة والده وعدد من المسؤولين في أول أيام الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير.

بدم-سبر/كام-ح س