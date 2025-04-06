ثلاثة جرحى في “هجوم صاروخي” على العاصمة الأوكرانية

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أسفر “هجوم صاروخي” شنّته روسيا على كييف في وقت مبكر الأحد، الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بحسب سلطات العاصمة الأوكرانية، بعد يومين من مقتل 18 شخصا بينهم أطقال في ضربة طالت مسقط الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء “هجوم صاروخي” طال العاصمة.

وكتب على تلغرام “انفجارات في العاصمة. الدفاعات الجوية تعمل. ابقوا في الملاجئ!”، بينما اندلعت النيران في مبانٍ غير سكنية وتضررت ثماني سيارات.

إلى ذلك، أبلغت الدفاعات الجوية الأوكرانية أن إنذارات قد صدرت في مناطق خاركيف وميكولاييف وأوديسا، مشيرة إلى أن “صواريخ دخلت من الشمال في منطقة تشيرنيغيف وتتجه جنوبا”.

وأكدت السلطات في وقت لاحق انتهاء حال الانذار من وقوع هجمات.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن أنظمتها الجوية أسقطت ودمّرت 11 مسيّرة من أوكرانيا.

بدورها، أكدت بولندا أن أنظمتها الجوية وضعت في حال تأهب جراء نشاط عسكري روسي يستهدف غرب أوكرانيا.

وقالت القيادة العسكرية البولندية “نظرا الى النشاط المكثف للطيران البعيد المدى لروسيا الاتحادية وشنّه غارات على أهداف يقع بعضها في غرب أوكرانيا، بدأ الطيران البولندي والحليف العمل في مجالنا الجوي”.

وشددت في بيان على منصة إكس على أن “الإجراءات المتخذة تهدف الى ضمان أمن المناطق التي تحد المناطق المهددة”.

– بيان “ضعيف” –

وتأتي الهجمات في وقت يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى وقف لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت مع بدء روسيا غزو أوكرانيا مطلع عام 2022.

وبينما وافقت كييف الشهر الماضي على مقترح أميركي لهدنة مدتها ثلاثين يوما، لم تتجاوب موسكو مع ذلك، لكنها أكدت أنها ستتوقف عن مهاجمة منشآت الطاقة في أوكرانيا. الا أن الطرفين تبادلا في الآونة الأخيرة الاتهامات بمواصلة مهاجمة هذه البنى التحتية.

وأتى الهجوم الروسي صباح الأحد بعد ساعات من انتقاد زيلينسكي السبت السفارة الأميركية في بلاده بسبب ما وصفه بأنه بيان “ضعيف” لم يحمّل روسيا المسؤولية عن ضربة في وسط البلاد.

وطال هجوم بصاروخ روسي الجمعة منطقة سكنية قرب ملعب للأطفال في مدينة كريفي ريغ مسقط زيلينسكي، وأوقع 18 قتيلا على الأقل نصفهم من الأطفال.

وفي كلمة على وسائل التواصل، سمّى زيلينسكي الأطفال التسعة الذين قتلوا في الهجوم، متهما السفارة الأميركية بتجنب الإشارة إلى روسيا كمعتدية.

وأشار الى أن “رد فعل السفارة الأميركية مفاجئ وغير سار”.

وتابع “يا لها من دولة قوية وشعب قوي ورد فعل ضعيف”، مضيفا “إنهم يخشون ذكر كلمة +روسي+ عند الحديث عن الصاروخ الذي قتل الأطفال”.

وكانت السفيرة الأميركية بريدجيت برينك كتبت في منشور مساء الجمعة على منصة “اكس”، “أشعر بالهلع من سقوط صاروخ بالستي الليلة بالقرب من ملعب ومطعم” في كريفي ريغ، من دون أن تذكر مصدر الصاروخ في بادئ الأمر.

لكن بعد انتقادات زيلينسكي تحدّثت برينك السبت عن “الهجمات الروسية” خلال زيارة إلى خاركيف.

ونادرا ما ينتقد زيلينسكي حلفاءه.

وكانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، لكن ترامب صعّد عقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، من انتقاداته لزيلينسكي، وبدأ تواصلا مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سعيا لتسوية في الحرب.

دارت مشادة حادة بين زيلينسكي وترامب في أواخر شباط/فبراير في واشنطن. ورغم تراجع حدة التوترات منذ ذلك الحين، ما زالت تبدو علاقتهما هشة.

وسبّب الهجوم الذي وقع الجمعة في كريفي ريغ صدمة خصوصا بسبب صغر سن بعض الضحايا، ويعد أحد أسوأ الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وقال زيلينسكي إن أعمار الضحايا القُصَّر تتراوح بين ثلاثة و17 عاما.

وأعلنت السلطات المحلية أن أكثر من 70 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحتها، جثثا، إحداها ملقاة أمام أراجيح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت “ضربة دقيقة” على مطعم “كان يجتمع فيه قادة تشكيلات ومدربون غربيون”.

في المقابل، اتهم الجيش الأوكراني موسكو بأنها “تحاول التغطية على جريمتها الدنيئة” و”تنشر معلومات كاذبة” عن الهدف.

وتناول زيلينسكي السبت جزءا آخر من منشور برينك أعلنت فيه أنه بسبب مثل هذه الضربات “يجب أن تنتهي الحرب”.

واضاف زيلنسكي السبت “نعم يجب أن تنتهي الحرب. ولكن لإنهائها، يجب ألا نخشى تسمية الأشياء بمسمياتها”، داعيا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.

– “تقدم ملموس” مع الأوروبيين –

إلى ذلك رحّب الرئيس الأوكراني السبت بـ”التقدم الملموس” و”التفاصيل الأولية” بشأن نشر قوة أوروبية على أراضي بلاده إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك عقب زيارة رئيس أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار ونظيره البريطاني الأدميرال توني راداكين إلى كييف.

وتقترح فرنسا وبريطانيا نشر قوة تشارك بها دول أوروبية لضمان منع استئناف الحرب بمجرد وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الأركان الفرنسي على منصة “اكس” أنهم ناقشوا “الحفاظ على دعم حازم للجيش الأوكراني، يسمح له بمواصلة القتال” ضد روسيا.

وقال زيلينسكي مساء الجمعة “نناقش الوجود العسكري على الأرض وفي الجو وفي البحر. كما نناقش الدفاع الجوي وبعض المسائل الحساسة الأخرى”.

ويبذل القادة الأوروبيون جهودا للاتفاق على سياسة منسقة بعد أن همّشهم ترامب وأطلق محادثات مباشرة مع الكرملين.

بور-أم/كام/شي