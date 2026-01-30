ثلاثة قتلى برفح في غارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت “إرهابيين”

قُتل ثلاثة أشخاص في غارات جوية ليلية قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنها استهدفت “إرهابيين” في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه قبل نحو مئة يوم وتشوبه خروقات.

وعلى الرغم من تبادل الاتهامات بين الطرفين بانتهاك بنود الهدنة بشكل متكرر، يستمر وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي اندلعت إثر هجوم الحركة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل.

وفي وقت سابق من كانون الثاني/يناير، أعلنت واشنطن أن الهدنة قد دخلت مرحلتها الثانية التي تضمّ في بنودها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي بيان صدر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد “ثمانية إرهابيين” خرجوا من الانفاق، وإن سلاح الجو “شن غارة جوية وقضى على ثلاثة منهم” لم يحدد هويتهم.

كما أعلنت إسرائيل شنّ مزيد من الضربات، وأن “جنودها يواصلون عمليات التمشيط في المنطقة”. وأكد الجيش أن قواته “لا تزال منتشرة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد مباشر”.

أدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى توقف القتال إلى حد كبير، وشملت إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات الذين كانوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مقابل أسرى وجثامين فلسطينيين كانت إسرائيل تحتجزهم.

وفي بداية هذا الأسبوع، استعادت إسرائيل جثة الرهينة الأخير ران غفيلي الذي دُفن الأربعاء.

– نزع سلاح حماس –

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها ستسمح بإعادة فتح معبر رفح ولكن بشكل محدود، مع السماح للمشاة فقط بالمرور، في حين تطالب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بفتحه بدون عوائق، ويأمل سكان غزة بفتحه في الاتجاهين للسماح بمغادرة المرضى والجرحى ولم شمل العائلات.

وما زال الوضع الإنساني كارثيا في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة معظمهم دُمرت منازلهم أو تضررت بشكل كبير وأنهكهم النزوح المتكرر ونقص الماء والطعام والدواء. ويعيش معظم سكان القطاع في خيام مهترئة ويفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة ولمستلزمات الصرف الصحي، وسط ظروف شتوية قاسية.

ودعت حماس الجمعة مجددا إلى فتح المعبر. وقالت في بيان إنها تجدد المطالبة “بالضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي”.

ومن المتوقع أن تسمح إعادة فتح معبر رفح بدخول أعضاء اللجنة الإدارية التي تضم 15 شخصية من التكنوقراط والتي شُكّلت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار للإشراف على إدارة قطاع غزة.

ويفترض أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المؤلفة من شخصيات فلسطينية، مسؤولية إدارة شؤون القطاع اليومية، على أن تتبع لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويرأسه.

ويُعدّ نزع سلاح حماس بندا أساسيا في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وقال ترامب خلال اجتماع لأعضاء إدارته الخميس “يبدو أنهم سينزعون سلاحهم”.

ولكن حركة حماس والفصائل الأخرى مازالت تقاوم في تصريحاتها العلنية فكرة التخلي عن أسلحتها.

في المقابل، من المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من القطاع الذي ما زالت تسيطر على أكثر من نصف أراضيه، وأن تُنشر بدلا منها قوة دولية لتحقيق الاستقرار. لكن ما زالت لدى إسرائيل اعتراضات على تشكيلها.

