ثلاثة قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

afp_tickers

5دقائق

قُتل ثلاثة أشخاص في ضربات إسرائيلية استهدفت الإثنين جنوب لبنان، أحدهم مسعف نعته جمعيته والباقيان مقاتلان نعاهما حزب الله، وذلك على وقع استمرار تبادل القصف عبر الحدود واتساع المخاوف من نزاع اقليمي.

وتأتي الضربات في وقت حضّت فيه أطراف دولية عدة على تفادي التصعيد في الشرق الاوسط، بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عصر الإثنين مقتل شخص وإصابة آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا في جنوب لبنان.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنّ ضربة إسرائيلية على محيط مقبرة في بلدة ميس الجبل الحدودية أسفرت عن “استشهاد شخصين”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قائد في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله.

وجاء في بيان للجيش “أغارت طائرة تابعة لسلاح الجو في منطقة عبا وقضت على المخرب المدعو علي جمال الدين جواد الذي كان قائدًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

ولفت البيان إلى أن “هذا الاستهداف يمس بشكل كبير بقدرات حزب الله ترويج وتنفيذ اعتداءات ارهابية من جنوب لبنان نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية على الحدود الشمالية”.

في المقابل، نعى حزب الله في بيان “المجاهد علي جمال الدين جواد” ومقاتلاً متحدراً من ميس الجبل، من دون أن يحدد مكان مقتله.

وأعلن حزب الله الإثنين أنّه شنّ هجوماً جوياً “بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا”، وذلك رداً على “اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، وخصوصاً الاغتيال الذي نفذه في جبانة بلدة ميس الجبل”.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنّ أحد القتيلين في ضربة ميس الجبل “مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية” التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله.

ونعت الجمعية المسعف. وأوضح المسؤول فيها علي عباس لوكالة فرانس برس أنّ المسعف كان قد توجه برفقة شخص آخر على دراجة نارية في “مهمة استطلاع” لتفقد مكان غارة سابقة في ميس الجبل، و”حصلت الضربة الثانية مباشرةً”.

ومساء الإثنينـ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية نقل ثلاثة مدنيين إلى المستشفى لإصابتهم بضربات إسرائيلية في بلدة الخيام استخدمت فيها قذائف فوسفورية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين أنهت تسلمت من منظمة الصحة العالمية هبة عبارة عن شحنة مساعدات طارئة زنتها 32 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية المخصصة لمعالجة إصابات الحرب.

وأفادت الوزارة بأن المساعدات تأتي في سياق “رفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد محتمل في العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

وازدادت خلال الأسبوع الماضي المخاوف من تصعيد إقليمي بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، خرق الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر الاثنين جدار الصوت فوق العاصمة، كما أفادت الوكالة الوطنية.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 550 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 355 مقاتلاً من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً الى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً، و25 مدنياً.

لو-لار/ود/بم