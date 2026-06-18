ثلاثة قتلى بغارات اسرائيلية في جنوب لبنان (الوكالة الوطنية)

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قُتل ثلاثة أشخاص بغارات اسرائيلية الخميس في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام بأن شخصين قتلا بغارة من مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان الخميس. وكانت الوكالة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأشارت إلى أن أحدهما مغترب عاد من دولة الغابون والآخر “بطل عالمي في بطولات الدراجات وحائز على ميداليات عالمية”، مشيرة إلى أنهما دخلا القرية لتفقدها.

كما أفادت الوكالة عن مقتل “شاب في بلدة زبدين في غارة لمسيّرة استهدفته فجر” الخميس كذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته الخميس مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين “أثناء القتال” في جنوب لبنان.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران الاثنين، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية من دون أن تتوقف كليا. وقتل ستّة أشخاص على الأقلّ منذ الاثنين بضربات اسرائيلية على جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ولم يعلن حزب الله من جهته عن أي هجمات على القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل.

ورغم الاتفاق، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان. ونشر خريطة لما وصفه بـ”المنطقة الأمنية” التي تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، قال إن قواته منتشرة فيها “لإزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل”.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعودة بيزشكيان مساء الأربعاء على “وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان”.

واعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء أن التفاهم الأميركي الايراني هو “نصر كبير” لطهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “محطة مفصلية” بالنسبة الى لبنان ينبغي الاستفادة منها من أجل “طرد اسرائيل”.

ورأى قاسم أن “الخطر وجودي… لنا حق أن ندافع، ويجب أن ندافع”.

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وأدّت الحرب في لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى مقتل أكثر من 3800 شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل منذ الثاني من آذار/مارس 31 جنديا ومتعاقد مدني واحد.

لو/ح س