ثلاثة قتلى بغارات شنّتها إسرائيل في جنوب لبنان وحزب الله يقول إنه تصدى لتقدم قواتها

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قُتل ثلاثة أشخاص بغارات شنّتها إسرائيل الخميس في منطقة النبطية بجنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت أفاد حزب الله عن تصديه منذ أيام لمحاولة تقدم اسرائيلية، رغم اتفاق واشنطن وطهران على وقف الحرب في الشرق الأوسط، بما فيه لبنان.

وجرّ حزب الله لبنان الى الحرب في الثاني من آذار/مارس، بعد إطلاقه صواريخ على شمال اسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على داعمته إيران. وردت اسرائيل بحملة قصف كثيف واحتلت قواتها جزءا من جنوب لبنان، قبل ان تتراجع وتيرة المواجهات منذ الإثنين، بعد الاعلان عن التفاهم الأميركي الإيراني.

وأسفرت غارة نفّذتها مسيرة اسرائيلية الخميس على سيارة في بلدة كفرتبنيت، القريبة من مدينة النبطية، إحدى كبرى مدن جنوب لبنان، عن مقتل شخصين، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان.

وبحسب الوكالة، فإن أحد القتيلين مغترب عاد من دولة الغابون والآخر “بطل عالمي في بطولات الدراجات” النارية، مشيرة إلى أنهما كانا دخلا القرية لتفقدها.

وأدّت ضربة أخرى نفّذتها مسيّرة اسرائيلية فجر الخميس الى مقتل شاب في بلدة زبدين المجاورة، وفق الوكالة، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ الإثنين بعد الاعلان عن التفاهم الأميركي الإيراني الى ثمانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته الخميس مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين “أثناء القتال” في جنوب لبنان.

ومنذ إعلان التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران الاثنين، رحّب به حزب الله، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية في جنوب لبنان من دون أن تتوقف كليا. وأتاح ذلك عودة جزئية للسكان الى مناطق عدة، باستثناء بلدات في محيط مدينة النبطية، لا تزال تتعرض لقصف مدفعي وضربات اسرائيلية.

وفي بيان هو الأول منذ الإثنين، أعلن حزب الله الخميس أنه يتصدى منذ أربعة أيام لمحاولات قوات اسرائيلية التقدم باتجاه “بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار”، مؤكدا تصدي مقاتليه “لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحركات وتحشدات العدو بالصواريخ والمسيّرات والمحلقات الانقضاضيّة”.

ومنذ مطلع الأسبوع، تنفّذ اسرائيل سلسلة غارات وقصفا مدفعيا على تلك المنطقة، التي ضمّنها الجيش الإسرائيلي في خريطة نشرها الخميس، لما وصفه بـ”المنطقة الأمنية” التي تمتد حوالى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وقال إن قواته منتشرة فيها “لإزالة التهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل”.

وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقّعها كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان مساء الأربعاء على “وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان”.

واعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء أن التفاهم الأميركي الايراني هو “نصر كبير” لطهران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “محطة مفصلية” بالنسبة الى لبنان ينبغي الاستفادة منها من أجل “طرد اسرائيل”.

وأدّت الحرب في لبنان منذ 2 آذار/مارس إلى مقتل أكثر من 3900 شخص، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قُتل منذ الثاني من آذار/مارس 31 جنديا ومتعاقد مدني واحد.

لو-لار/ب ق