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ثلاثة قتلى جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

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أسفر إطلاق نار قرب معلم “سبايس نيدل” الشهير في سياتل الأحد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين على الأقل، بينهم طفل، وفق ما أفادت الشرطة.

وأعلنت شرطة سياتل عن إلقاء القبض على مشتبه به واحد، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مشتبه به آخر، وذلك عقب الحادث الذي وقع في مهرجان للطعام بمنطقة سياحية شهيرة في المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة.

وأفاد مساعد قائد الشرطة تايرون ديفيس بسماع دوي إطلاق نار قرابة الساعة 18,00 (01,00 ت غ الاثنين)، مضيفا “كان هناك شخصان نعتقد أنهما كانا يطلقان النار”. وقد تم ضبط سلاحين.

وأكد أنه “لا يوجد أي تهديد قائم على المجتمع”.

وأعلنت شرطة سياتل عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحادثة، بعدما ذكرت في وقت سابق الأحد أن هناك “عددا من الضحايا” جراء إطلاق النار في وسط سياتل.

وقال حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغسون إنه تم نشر عناصر من قوات التدخل السريع التابعة لدوريات الولاية لمساعدة الشرطة المحلية.

وكتب عبر منصة إكس “أصلّي من أجل عائلات الضحايا وفرق الإنقاذ التي تعمل على حماية الناس”.

وصفت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون إطلاق النار بأنه “عمل عنف مروع”.

وقالت في بيان “اهتمامنا يتركز على أرواح الضحايا، وعلى من يكافحون للتعافي، وعلى عائلاتهم”.

كما أعربت عن شكرها لضباط شرطة سياتل الذين استجابوا للحادث وألقوا القبض على المشتبه به.

وبحسب المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي سوزان غريغ، يتلقى أربعة مصابين العلاج في مركز الصدمات، هم طفل وامرأة مجهولة العمر كانت تخضع لعملية جراحية ورجل يبلغ 23 عاما وامرأة تبلغ 39 عاما.

وقال ديفيس إن حالة المصابين في المستشفى “مستقرة”.

وأفاد عدد من الشهود محطة “كيرو” التلفزيونية في سياتل أنهم سمعوا طلقات نارية عدة قبل أن يفروا هاربين من الموقع.

وقال نك بيت للمحطة “في البداية، ظننت أنها ألعاب نارية، ثم بدأ الجميع بالهروب وتجاوزونا مهرولين”.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس “بدأنا بالركض. لم أكن أعرف ما يحصل. لم أنظر إلى أين يذهب الشخص. سمعت كل شيء فقط”.

وقع إطلاق النار خلال مهرجان “مذاق سياتل” الصيفي الذي يحتفي بالشركات المحلية وبائعي الطعام.

سلا/س ح-جك/لين

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