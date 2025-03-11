ثلاثة قتلى في أكبر هجوم بمسيّرات تشنه أوكرانيا في منطقة موسكو

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تعرضت روسيا لهجوم واسع بطائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء، وكانت منطقة موسكو، حيث قُتل ثلاثة اشخاص، في قلب هذا الهجوم الأكبر من نوعه منذ بدء العزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وسط تحرك دبلوماسي مكثف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف إن شخصين قتلا وأصيب آخرون، بينهم طفل، في الهجوم الذي استهدف فيدنوي ودوموديدوفو ورامينسكوي وسابرونوفو في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وفي وقت لاحق أعلنت يفغينيا خروستاليفا، رئيسة بلدية دوموديدوفو، أن “رجلا ثالثا توفي أيضا”.

ويأتي الهجوم الذي تم بواسطة 337 مسيرة على الأقل، بحسب وزارة الدفاع الروسية، قبل ساعات من انطلاق مباحثات في السعودية بين وفدين أوكراني وأميركي بهدف إيجاد تسوية للحرب.

ومن المفترض أن يأتي وفد كييف إلى جدة بمقترح “وقف إطلاق النار في الجو” و”في البحر” مع موسكو، في وقت تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية فشل الهجوم الأوكراني مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 337 مسيّرة، بينها 91 فوق منطقة موسكو و126 فوق منطقة كورسك” الحدودية مع أوكرانيا والواقعة في جنوب البلاد.

قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين عبر تطبيق تلغرام “تم صد أكبر هجوم لمسيّرات معادية على موسكو”.

– “أمر مخيف” –

ولم يتلق سكان موسكو وضواحيها أي تحذير من الهجوم، اذ لم يتم إطلاق صفارات الإنذار أثناء وقوعه.

وأفاد صحافيون من وكالة فرانس برس أن نوافذ أحد المباني السكنية التي سقطت عليها مسيّرة في قرية سابرونوفو البعيدة نحو 10 كيلومترات من موسكو تحطمت ودُمرت شرفة جزئيا.

وقالت يفغينيا باكاتويفا (38 عاما) التي كانت مع أطفالها الثلاثة وقت الهجوم لوكالة فرانس برس “وقع الهجوم في الخامسة صباحا. كنا نائمين عندما دوى انفجار. وصرخ الأطفال”.

وأضافت باكاتويفا التي تعمل في مركز تجميل وتحطمت نافذة المطبخ في شقتها “أنه أمر مخيف، مخيف للغاية”.

وقال أرتيوم (34 عاما) الذي يعمل في وكالة لبيع السيارات وتضررت شقته “لم أشاهد هذا من قبل إلا على شاشة التلفزيون” مضيفا “أنه مشهد مخيف عندما تواجهه في حياتك اليومية”.

في مدينة رامينسكوي البعيدة 40 كيلومترا جنوب شرق موسكو، طال الهجوم مبنى مكونا من 22 طابقا وتضررت فيه شقتان على الأقل، وتناثرت شظايا الزجاج وحطام على بعد عشرات الأمتار، بحسب صحافي في فرانس برس.

وتطلق كييف طائرات مسيرة ضد روسيا بشكل منتظم، ردا على الضربات التي تستهدف أوكرانيا يوميا منذ ثلاث سنوات.

وقال مسؤول أوكراني إن الهجوم الليلي يهدف إلى حث موسكو على قبول الهدنة الجوية التي اقترحتها كييف كشرط مسبق لإجراء محادثات محتملة لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي الأوكراني لمكافحة التضليل أندريه كوفالينكو “هذه إشارة أخرى إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لحثه على الاهتمام بهدنة جوية”.

وندد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بالهجوم الذي استهدف “بنى تحتية اجتماعية ومباني سكنية”.

– هجوم ضد أوكرانيا –

ويأتي الهجوم أيضا قبل ساعات من زيارة للأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سينيرلي أوغلو إلى موسكو حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام “هذه ليست أول زيارة إلى موسكو لوفد دولي رفيع المستوى يرافقها هجوم بمسيّرات من القوات الأوكرانية”، قائلة إن مثل هذه الإجراءات تحرم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من “معناها الأولي، وهو ضمان الأمن والتعاون في أوروبا”.

كما تعرضت أوكرانيا لقصف روسي جديد ليل الاثنين الثلاثاء. وأعلنت القوات الجوية أن البلاد استهدفت بـ126 مسيّرة وصاروخ باليستي، مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأضرار محدودة.

وفي منطقة كورسك الروسية الحدودية، أعلنت موسكو الثلاثاء أنها استعادت من الجيش الأوكراني 12 بلدة و”أكثر من 100 كيلومتر مربع”، في سياق التقدم الكبير الذي تحرزه منذ أيام.

دبلوماسيا، بدأ مسؤولون أميركيون وأوكرانيون الثلاثاء في جدة، مباحثات تهدف للبحث عن تسوية للحرب، هي الأولى على هذا المستوى بين الجانبين منذ النتائج الكارثية للزيارة التي أجراها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض ولقائه العاصف مع ترامب نهاية شباط/فبراير.

ومنذ ذلك الحين، علقت واشنطن المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة لإجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات، في وقت تتسارع وتيرة التقارب بين ترامب وبوتين.

أشاد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك الذي يقود وفد بلاده في المباحثات، ببداية “بناءة” للقاءات بين الطرفين في السعودية.

وكان أكد للصحافيين قبيل المشاركة في المحادثات “نحن مستعدون لفعل كل شيء من أجل تحقيق السلام”.

وتأمل أوكرانيا من خلال الخطة المزمع تقديمها، في استعادة دعم واشنطن بعد النكسة الأخيرة في علاقاتهما.

بور-جمو/جك-ريم/كام