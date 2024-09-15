ثلاثة قتلى في حادث تصادم قطارين في مصر (وزارة الصحة)

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قضى ثلاثة أشخاص بينهم طفلان السبت في حادث تصادم قطارين في شمال مصر، وفق ما أفادت وزارة الصحة وصحيفة حكومية.

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته على فيسبوك إصابة 49 شخصا في الحادث الذي وقع في الزقازيق (80 كيلومترا شمال القاهرة)، موضحة أن 44 منهم “مرشحون لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة”.

وأضافت أن المصابين الخمسة الآخرين “حالتهم غير مستقرة”.

وبحسب موقع صحيفة الأهرام الحكومية، يوجد من بين القتلى الثلاثة طفلان.

وقال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير في لقاء تلفزيوني من الزقازيق إن “أجهزة النائب العام تحقق في أسباب الحادث. يمكننا القول إن السبب عنصر بشري، لكن ما هو بالتحديد النيابة العامة ستحدده”.

وشدد على أن كل الأمور الفنية المتعلّقة بالقطار كانت “تمام”، مشيرا الى أن الحادث وقع “داخل محطة الزقازيق”، وأن القطار الخارج من هذه المحطة “بدلا من أن يسلك السكة المتجهة الى الاسماعيلية، دخل الى سكة يقف عليها قطار آتٍ من المنصورة”.

تُستخدم القطارات على نطاق واسع في مصر التي يناهز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لكن شبكة السكك الحديد الممتدة مهترئة.

وتثير الاصطدامات والانحرافات المتكررة غضب المصريين الذين يتهمون السلطات بالإهمال. وتُعزى هذه الكوارث عموما إلى مشاكل في البنية التحتية والصيانة.

في نيسان/أبريل 2021، أقال وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديد بعد حادثي قطارين في أقل من شهر خلفا أكثر من 40 قتيلا.

وفي آذار/مارس 2023، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون جراء خروج قطار عن مساره.

كغو/ح س/غد-كام