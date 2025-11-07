ثلاثة قتلى في ضربة أميركية جديدة تستهدف قاربا في الكاريبي

قُتل ثلاثة رجال الخميس في غارة جوية أميركية جديدة في البحر الكاريبي استهدفت سفينة قال البنتاغون إنها عائدة لتجار مخدرات، ما يرفع حصيلة الحملة العسكرية التي تنفذها واشنطن تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة إلى 70 قتيلا على الأقل.

منذ أوائل أيلول/سبتمبر، تُنفذ الولايات المتحدة غارات جوية منتظمة في المحيط الهادئ، خصوصا في منطقة البحر الكاريبي، ضد سفن تقول إنها تابعة لتجار مخدرات.

وصنف خبراء هذه الضربات على أنها “إعدامات خارج نطاق القضاء”، حتى عندما تستهدف تجار مخدرات معروفين.

ونشر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لقطات فيديو جوية للهجوم على السفينة عبر منصة إكس، قائلا إن ضربة الخميس نُفذت في المياه الدولية واستهدفت “قاربا تديره منظمة إرهابية”.

وأضاف هيغسيث “قُتل ثلاثة رجال من تجار المخدرات الإرهابيين – كانوا على متن السفينة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المجمل، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤوليتها عن تدمير 18 قاربا- 17 سفينة وشبه غواصة واحدة – من دون تقديم أي دليل على أن طواقمها مرتبطون بتجارة المخدرات أو أنهم شكلوا تهديدا للولايات المتحدة.

وأضاف هيغسيث عبر منصة إكس “إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم”.

– “نزاع مسلح” –

ويشكك خبراء بقانونية هذه العمليات ضد المشتبه بهم الذين لم يتم اعتراضهم أو استجوابهم، لكن الرئيس الأميركي يبرر هذه الإجراءات بزعمه أنها جزء من حرب ضد عصابات مصنفة “إرهابية”.

ووفقا لمذكرة أرسلها البنتاغون إلى الكونغرس، تخوض الولايات المتحدة “نزاعا مسلحا” ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، المصنفة كجماعات إرهابية، والتي يُصنف أعضاؤها المفترضون على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”.

نشرت الولايات المتحدة أسطولا من ست سفن حربية في منطقة البحر الكاريبي، وطائرات مقاتلة من طراز “اف-35” في بورتوريكو. كما أُرسلت حاملة طائرات أميركية، هي الأكبر في العالم، إلى المنطقة.

اتهم دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالانتماء إلى كارتل للمخدرات.

في المقابل، ينفي الرئيس اليساري الذي تشكك واشنطن بشرعيته والذي وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بالاتجار بالمخدرات، هذه الاتهامات، ويتهم الإدارة الأميركية باستخدام الاتجار بالمخدرات كذريعة “لتغيير النظام بالقوة” والاستيلاء على النفط الفنزويلي.

قامت الولايات المتحدة باستعراضات قوة قرب فنزويلا، حيث حلقت قاذفات أميركية فوق البحر الكاريبي قبالة سواحل البلاد أربع مرات على الأقل منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

تقول الحكومات وعائلات ضحايا الهجمات الأميركية إن عددا كبيرا من القتلى كانوا مدنيين، معظمهم من الصيادين.

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الولايات المتحدة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إلى وقف هذه العمليات التي وصفها بأنها “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، وطالب بتحقيقات “سريعة ومستقلة وشفافة”.

