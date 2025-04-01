ثلاثة قتلى في ضربة إسرائيلية استهدفت حزب الله في بيروت

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بيروت (رويترز) – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وهو ما زاد من الشكوك حيال إمكانية صمود وقف إطلاق نار استمر أربعة أشهر بين إسرائيل والجماعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم ما وصفه بأنه “عنصر إرهابي من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة.

ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من ضربة إسرائيلية سابقة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية معقل حزب الله.

ولم تصدر الجماعة أية بيانات حتى الآن بشأن هويته.

وقال أحد مراسلي رويترز في المنطقة إن الضربة الجوية في بيروت ألحقت على ما يبدو أضرارا بالطوابق الثلاثة العليا من مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وهي معقل حزب الله، وتحطمت شرفات تلك الطوابق. وظل زجاج الطوابق السفلية سليما، مما يشير إلى أن الضربة كانت محددة الهدف. وتوجهت سيارات إسعاف إلى المكان لنقل القتلى والمصابين.

ولم يصدر أي تحذير بإخلاء المنطقة قبل الضربة، وأفاد شهود بأن عائلات فرت في أعقابها إلى مناطق أخرى من بيروت.

أوقفت الهدنة الصراع الذي استمر عاما، وتم بموجبها إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي جماعة حزب الله وأسلحتها ونشر القوات اللبنانية في المنطقة وانسحاب القوات البرية الإسرائيلية. لكن كل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام الكامل بهذه الشروط.

وتزايدت المؤشرات في الآونة الأخيرة‭ ‬على هشاشة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. فقد أرجأت إسرائيل ما وعدت به من انسحاب قواتها في يناير كانون الثاني، وأعلنت في مارس آذار أنها اعترضت صواريخ أُطلقت من لبنان، وأن ذلك دفعها إلى قصف أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.

ونفت الجماعة المتحالفة مع إيران أي تورط لها في إطلاق الصواريخ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجمات صاروخية انطلقت من لبنان، وإن واشنطن تحمل “الإرهابيين” مسؤولية استئناف الأعمال القتالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عبر البريد الإلكتروني “استؤنفت الأعمال القتالية لأن الإرهابيين أطلقوا صواريخ على إسرائيل من لبنان”، مضيفا أن واشنطن تدعم رد إسرائيل.

اشتعل الصراع الإسرائيلي اللبناني الذي قُتل فيه الآلاف على خلفية الحرب على غزة في 2023 عندما بدأت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية دعما لحليفتها حماس.

وتشير إحصاءات السلطات الصحية الفلسطينية إلى أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني. وبدأت الحملة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما اقتحم مسلحون من حماس الحدود، وقالت إسرائيل إن المسلحين قتلوا أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا نحو 250 شخصا في غزة.