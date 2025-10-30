ثلاثة قتلى في غارات روسية طالت مواقع للطاقة في أوكرانيا

شنّت روسيا ليل الأربعاء هجوما واسعا جديدا على مواقع للطاقة في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة وتسبب بانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الهجمات، قائلا إن “العدو استخدم أكثر من 650 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخا من أنواع مختلفة” لضرب “منشآت طاقة ومنازل عادية” في عشر مناطق من أوكرانيا.

وأشار إلى أن “شخصين فارقا الحياة للأسف” في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد حيث قُصفت مبانٍ سكنية.

وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة منطقة فينيتسا في وسط البلاد الغربي عن وفاة طفلة تبلغ سبع سنوات في المستشفى متأثرة بإصابتها في القصف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما “واسع النطاق” استهدف “منشآت عسكرية صناعية” و”البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياتها”، بالإضافة إلى “مطارات عسكرية”.

ويشنّ الجيش الروسي الذي أطلق عملياته العسكرية في أوكرانيا مطلع العام 2022، حملة جديدة من الضربات تستهدف شبكة الطاقة في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما قالت روسيا إنها سيطرت على قريتين أخريين في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث تخسر قوات كييف مواقع لها منذ أشهر، وهما سادوفيه في منطقة خاركيف وكراسنوغيرسك في منطقة زابوريجيا.

وأفادت “دتيك” (DTEK)، أكبر شركة طاقة أوكرانية خاصة، بأن محطات الطاقة الحرارية “تضررت بشدة” في مناطق عدة.

وقال رئيس الشركة مكسيم تيمشينكو عبر منصة إكس إن “هذا الهجوم يوجه ضربة قاسية لجهودنا للحفاظ على إمدادات الطاقة هذا الشتاء”.

كذلك، أعلنت شركة “أوكرينيرجو” للطاقة المملوكة للدولة في البداية عن انقطاعات طارئة للتيار في معظم المناطق في الصباح الباكر، قبل أن تنتقل إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لاستعادة التوازن بين إنتاج الشبكة واستهلاكها.

ودعا زيلينسكي إلى تشديد العقوبات على موسكو، قائلا “نعتمد على أميركا وأوروبا ودول مجموعة السبع في عدم تجاهل نية موسكو تدمير كل شيء”.

وفي مدينة زابوريجيا، أدى الهجوم أيضا إلى إصابة 17 شخصا، “من بينهم طفلة تبلغ عامين”، وفق رئيس الإدارة الإقليمية إيفان فيدوروف على تلغرام.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس في المدينة مبنى سكنيا مدمرا وعمال إنقاذ يزيلون الأنقاض بينما كان السكان يقيّمون الأضرار.

وأفادت السلطات بأن القصف أسفر أيضا عن إصابة أربعة بالغين في منطقة فينيتسا وشخص خامس في منطقة كييف.

وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس في كييف مسيّرات روسية تحلق فوق العاصمة خلال الليل.

