ثلاثة قتلى في قصف روسي على كييف

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قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم روسي في كييف، على ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، في ضربة بصواريخ باليستية وصفتها كييف بأنها “شنيعة” فيما قالت موسكو إنه رد انتقامي.

وكانت حصيلة سابقة أصدرتها الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية قد أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص. وأصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في الهجوم، فيما أسفر هجوم آخر وقع خلال الليل في مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بحسب السلطات المحلية.

غالبا ما تتعرّض كييف لهجمات بمسيّرات وصواريخ روسية، لكن نادرا ما تتسبّب هذه الهجمات بسقوط ضحايا في العاصمة الأوكرانية المحصّنة بدفاعات جوّية والأكثر قدرة على صدّ الهجمات مقارنة بالمناطق الأخرى في البلد.

وأعلن الجيش الروسي من جهته أنه قصف موقعا عسكريا في كييف ردّا على استخدام أوكرانيا صواريخ “أتاكمس” الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوّات المسلّحة الروسية نفّذت ضربة “بواسطة أسلحة دقيقة التوجيه على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية، أبرزها موقع لتصنيع صواريخ بعيدة المدى”.

– “بوتين يريد الحرب” –

وفي رسالة منشورة على منصات للتواصل الاجتماعي، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيغا أنه “دليل إضافي على أن بوتين يريد الحرب وليس السلام”، واصفا الهجوم بأنه “شنيع”.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “كلّ من يساعد الدولة الروسية في هذه الحرب ينبغي أن يخضع لضغط شدّته توازي شدّة هذه الضربات. ولا يسعنا أن نحقّق ذلك سوى بالاتحاد مع العالم أجمع”.

ولفت في وقت لاحق إلى أن إزالة الركام في كييف استغرق “يوما كاملا” وانتهى “في المساء”.

ودعا إلى تقديم “مزيد من أنظمة الدفاع الجوي” لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي بصورة أفضل لهذه الصواريخ.

تناثر حطام الصواريخ التي تمّ إسقاطها في حيّ شيفشينكيفسكي في وسط كييف، ما ألحق أضرارا بمبنى صناعي وممرّ مؤدٍّ إلى المترو وبنايات سكنية وأثّر موقتا على إمدادات المياه.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس المياه تغمر الشارع حيث وقع الهجوم ومطعم “ماكدونالدز” متفحّما.

وتم تفعيل الدفاعات الجوّية في العاصمة طوال الليل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانية أنها أسقطت صاروخين بالستيين من نوع “اسكندر” و24 مسيّرة هجومية روسية في خلال الليل.

ويأتي هذا الهجوم في وقت كثّفت كييف خلال الأشهر الأخيرة ضرباتها الجوّية على منشآت روسية للطاقة وللجيش.

ونفّذت القوّات الأوكرانية مؤخّرا ضربات استهدفت عدّة مستودعات للنفط الروسي، أبرزها هجومان كبيران على منشأة قريبة من مطار عسكري في منطقة ساراتوف الروسية تسبّبا بحرائق استعرت أيّاما.

– “سفاهة” –

وشنّت القوّات الروسية “هجوما على وسط” زابوريجيا في الجنوب، وفق حاكم المنطقة إيفان فيدوروف. وأسفر الهجوم عن قتيل وأحد عشر جريحا وفق أحدث حصيلة، فيما لا يزال رجل يبلغ 27 عاما في عداد المفقودين. ونُقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى للمعالجة.

وقال فيدوروف إن روسيا استهدفت “بسفاهة” وسط المدينة “فيما كان الجميع نائما”.

وأعلنت روسيا من جهتها السبت أنها استولت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر “تلغرام” إن قوّاتها “حرّرت” بلدتي فريميفكا وبيتروبافليفكا الواقعتين في منطقة دونتسك.

وأعرب وزير الدفاع الألماني من جهته السبت عن انفتاحه على فرضية إرسال جنود ألمان إلى أوكرانيا، في حال أقيمت منطقة منزوعة السلاح لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار إذا ما أُقرّ مع روسيا.

بور-جند/م ن-جك/ود