ثلاثة قتلى في قصف على مقرّ للحشد الشعبي في كركوك بشمال العراق

7دقائق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مساء السبت مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين في قصف على مقرّ لهم في محافظة كركوك بشمال العراق، ناسبة الضربات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران قبل شهر، تتعرّض مقار لهيئة الحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات تنسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية مصالح أميركية، وتنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة في إقليم كردستان.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة.

وقال الحشد في بيان “تعرّض مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، إلى اعتداء صهيو-أميركي غادر عبر ثلاث ضربات جوية، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مجاهدين وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية”.

وأشار مسؤول أمني لفرانس برس إلى أن هناك ستة جرحى آخرين، كلّهم عناصر في الجيش العراقي، في القصف على الموقع القريب من مطار كركوك الدولي ومقر قيادة قاعدة كركوك الجوية وقاعدة تضمّ قوات خاصة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان العراق والولايات المتحدة “تكثيف التعاون” الأمني بينهما من أجل منع الهجمات على القوات الأمنية العراقية والمصالح الأميركية.

وأوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية والسفارة الأميركية في بغداد في بيانَين مساء الجمعة “في إطار الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية (…) تقرّر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عليا”.

وقرّرت اللجنة “تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي والقوات الأمنية العراقية والمرافق والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأميركيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي” لمحاربة الجهاديين.

وأكّد الجانبان “دعم العراق في ضمان عدم استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديده أو الدول المجاورة”.

وكانت السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر والأردن دعت العراق الأربعاء إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات والمجموعات المسلحة” نحو أراضيها. وأعلن العراق الخميس رفضه “أي اعتداء” يطال هذه الدول من أراضيه.

وجاء قرار لجنة التنسيق بين بغداد وواشنطن الجمعة بعد أيام من التوتر بين الطرفَين، إذ أعلن العراق الثلاثاء استدعاء القائم بالأعمال الأميركي، احتجاجا على ضربة في غرب البلاد خلّفت 15 قتيلا من الحشد الذي قال إن الاستهداف أميركي.

– هجمات بمسيّرات –

والأربعاء، قضى سبعة عناصر في الجيش العراقي في غارة على مستوصف عسكري تابع لوزارة الدفاع، على بُعد كيلومترَين فقط من موقع الحشد الذي استُهدف الثلاثاء.

وفيما لم تسمّ بغداد الجهة المنفذة لهذه الغارة، اعتبرت الاستهداف “جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي (…) وتسيء للعلاقة التي تجمع شعبي العراق والولايات المتحدة الأميركية”.

وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لفرانس برس الخميس أن “أي ادعاءات” بأن واشنطن استهدفت قوات الأمن العراقية “كاذبة بشكل قاطع”.

وأشار كذلك إلى أن واشنطن “طالبت السلطات العراقية مرارا في الأسابيع الأخيرة، بمعلومات عن مواقع القوات الأمنية العراقية، وذلك لضمان سلامة القوات الموجودة على الأرض والتي لا تشارك في هجمات ضد الولايات المتحدة”.

إلا أن “الحكومة العراقية لم تقدم هذه المعلومات”، وفق قوله.

وأفاد مراسل لفرانس برس في إقليم كردستان بسماع دوي انفجار صباح السبت ثم اثنين مساء، قرب مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال إنه سمع أيضا تفعيلا للدفاعات الجوية.

ومنذ بداية الحرب، تعترض الدفاعات الجوية مسيّرات في أجواء أربيل التي تستضيف كذلك قنصلية أميركية ضخمة.

وبعد ظهر السبت، استهدف هجوم بمسيّرة أحد منازل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني في محافظة دهوك (شمال)، بحسب سلطات الإقليم. وأعلنت بغداد فتح تحقيق لتحديد المنفّذين ومحاسبتهم.

ودان الحرس الثوري الإيراني الهجوم، معتبرا إياه “عملا إرهابيا”.

وفي اتصال بين بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الأخير إلى بذل كل ما هو ممكن “لتجنب جرّ العراق إلى التصعيد” في الشرق الأوسط.

وفي جنوب العراق، سقطت صباح السبت طائرة مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي حيث توقفت عملية الإنتاج منذ بدء الحرب، “بدون أن تنفجر” وبدون إحداث أضرار ولا إصابات، بحسب وزارة الدفاع.

وليل الجمعة السبت، استهدفت مسيّرة مركز الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأميركية والواقع في مجمع مطار بغداد الدولي، حسبما قال مصدر في قيادة العمليات المشتركة العراقية لفرانس برس، من دون أن يتمكّن من تحديد الأضرار.

وتحدّث كذلك عن “هبوط ثلاث طائرات شحن أميركية (…) في داخل المركز فجر السبت”، وأضاف “نقلت معدات خاصة بالقوات الاميركية إلى الخارج”. وكان مسؤول أمني آخر تحدث لفرانس برس مؤخرا عن عدة عمليات إجلاء للأفراد الأميركيين من هذا الموقع.

