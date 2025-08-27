The Swiss voice in the world since 1935
ثلاثة قتلى في هجمات روسية على جنوب أوكرانيا واستهداف لمنشآت حيوية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أسفرت هجمات روسية على جنوب أوكرانيا عن ثلاثة قتلى، وفق ما أفاد مسؤولون في منطقة خيرسون الأربعاء، فيما خلفت ضربات ليلا أضرارا في بنى تحتية للطاقة في البلاد.

وأسفر قصف مدفعي روسي صباحا عن مقتل عاملَين في مزرعة بقرية نوفوفورونتسوفكا بمنطقة خيرسون، بحسب ما أفاد حاكمها أولكسندر بروكودين.

وتقع هذه القرية على ضفاف نهر دنيبر الذي يشكل خط الجبهة في هذا القسم من أوكرانيا.

وأدت هجمات روسية أخرى ليلا الى مقتل شخص وإصابة آخرين في العاصمة الإقليمية خيرسون، وفق المدعي العام المحلي.

وسبق أن احتل الجيش الروسي هذه المدينة لأشهر عدة خلال العام الأول من الحرب التي بدأت في شباط/فبراير 2022، قبل أن تحررها القوات الاوكرانية إثر هجوم مضاد.

من جهتها، أوردت وزارة الطاقة الأوكرانية أن “بنى تحتية للطاقة ونقل الغاز” استهدفت بهجمات أخرى في ست مناطق من البلاد.

وخلف هجوم بمسيرة أضرارا في مدينة سومي بشمال شرق البلاد وتسبب بانقطاع طويل في التيار الكهربائي.

وتسبب هجوم آخر بـ”أضرار كبيرة” في منشآت لنقل الغاز في منطقة بولتافا (وسط شرق)، بحسب المصدر نفسه.

ونددت الوزارة ب”سياسة متعمدة لدى روسيا الفدرالية تهدف الى تدمير البنى التحتية المدنية لأوكرانيا” مع اقتراب الخريف.

وأكدت أكبر شركة طاقة في اوكرانيا الاربعاء أن ضربة روسية اصابت أحد مصانعها الثلاثاء. وقالت إن هذه المنشأة التي تنتج فحما يستخدم في انتاج الطاقة “تعطلت بالكامل”.

وتعرضت شبكة الطاقة في أوكرانيا لدمار كبير بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الغزو الروسي.

بور-سو/ناش-ب ق/كام

