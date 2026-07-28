ثلاثة قتلى وجرحى وعالقون في مركز تجاري بعد زلزال شديد في جنوب غرب اليابان

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ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب غرب اليابان الثلاثاء، متسببا بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات واندلاع حرائق وانهيار مبان، بينها مركز تجاري انقطع التواصل مع عدد كبير من العالقين داخله.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء بمقتل شخص واحد على الأقل في محافظة كوماموتو التي ضربها الزلزال.

والأربعاء، أفادت محطة “إن إتش كيه” العامة نقلا عن مسؤولين محليين بمقتل امرأتين في مركز إيون التجاري.

وأضافت أن شخصا آخر كان يعاني توقفا في وظائف القلب والتنفس.

وأعلنت أجهزة الإغاثة وجود “أشخاص كثيرين” عالقين داخل مركز تسوّق انهار طابقه الثاني في كاشيما بمقاطعة كوماموتو.

وبحسب “ان اتش كاي” التي عرضت مشاهد لمركبات الإسعاف وفرق الطوارئ، لا يزال التواصل مقطوعا مع 20 إلى 30 موظفا في مركز إيون التجاري.

وأعلنت شبكة “تي بي إس” التلفزيونية الخاصة مقتل “عدد كبير” من الاشخاص في المركز التجاري، غير أن الشرطة المحلية قالت ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنه ليس بإمكانها في الوقت الحاضر تأكيد وقوع قتلى.

كما أفادت “ان اتش كاي” بفقدان عدد من الأشخاص في مصنع نيبون لصناعة الورق.

وأظهرت مشاهد أخرى عرضتها القنوات جسورا مدمرة جزئيا ومباني محترقة وعربات قطارات شحن منقلبة. وأشارت “ان اتش كاي” إلى انهيار 12 منزلا بالقرب من مدينة ياتسوشيرو.

وأفاد مستشفيان بأنهما استقبلا ما لا يقل عن 50 شخصا، وفق “ان اتش كاي”.

ووقع الزلزال بقوة 7,1 درجات عند الساعة 7,27 ت غ في جزيرة كيوشو وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وصرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في مداخلة تلفزيونية “ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية”، مشيرة إلى “انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرق وجسور وانهيار مبان”.

– “مذعورة” –

وقالت شيهارو هارا الموظفة البالغة 35 عاما والتي كانت موجودة في مقاطعة كوماموتو في زيارة عمل، لوكالة فرانس برس “كانت الهزة قوية جدا واستمرت لوقت طويل، كنت مذعورة”.

وأضافت أنه في مكاتب الزبون الذي كانت تزوره “لم يسقط أي شيء من السقف، لكن المبنى اهتزّ بعنف، خفت أن ينهار، أصيب الجميع بالهلع”.

وقال موظف في “إن إتش كاي” في المنطقة بعد نصف ساعة على الزلزال “كانت الهزات قوية إلى حد لم يكن بإمكاني البقاء واقفا” مضيفا “كان قويا جدا حقا، والهزات متواصلة فيما أكلمكم”.

وأكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية في المنطقة في الوقت الحاضر.

من جهتها، أفادت شركة الكهرباء المحلية “كيوشو” عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 45000 منزل ومنشآت في مقاطعة كوماموتو، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.

وذكرت شركة “تي إس إم سي” التايوانية العملاقة للرقائق الإلكترونية التي تشغل مصنعين لأشباه الموصلات في كوماموتو، لوكالة فرانس برس أنها أجلت موظفيها من باب الحيطة.

– زلازل شديدة –

تعرضت مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالين مدمرين، الأول بقوة 6,5 درجات تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7,3 درجات، تسببا بسقوط 273 قتيلا و2800 جريح.

وفي 25 حزيران/يونيو، ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات شمال اليابان بدون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.

واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ”حزام النار” في المحيط الهادئ.

ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنويا، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.

وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها تختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.

ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

بور/دص-رك-الح