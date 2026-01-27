ثلاثة قتلى ونحو عشرين جريحا في هجمات روسية على أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين في هجمات روسية استهدفت شرق أوكرانيا وجنوبها، بعد أن بدأت كييف وموسكو محادثات لإنهاء نزاع مستمر منذ قرابة أربع سنوات.

وأفاد مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك الشرقية في بيان أن قنبلة روسية انزلاقية سقطت على مدينة سلوفيانسك صباح الثلاثاء ما أسفر عن مقتل زوجين يبلغان 45 و48 عاما.

وأضاف مكتب المدعي العام أن ابنهما البالغ 20 عاما أصيب أيضا، مشيرا إلى تضرر خمسة منازل أخرى.

تقع سلوفيانسك على بعد نحو 20 كيلومترا من خط المواجهة، وتتعرض لهجمات متكررة من القوات الروسية.

وفي جنوب أوكرانيا، تعرضت منطقة أوديسا لهجوم “واسع النطاق” شنته “50 مسيّرة هجومية روسية”، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا سيرغي ليساك بالعثور على “جثة رجل تحت الأنقاض”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن “كل ضربة روسية من هذا النوع تقوّض الجهود الدبلوماسية الجارية وتُضعف مساعي شركائنا لإنهاء الحرب”.

وأضاف “نتوقع من الولايات المتحدة وأوروبا وسائر الشركاء ألا يلتزموا الصمت وأن يتذكروا أن تحقيق سلام حقيقي يتطلب ممارسة ضغط مباشر على موسكو”.

وبحسب حاكم المنطقة أوليغ كيبر، أُصيب 23 شخصا آخر في الهجوم، نُقل تسعة منهم إلى المستشفى، بينهم طفلان وامرأة في الفترة الأخيرة من الحمل”.

وقال إن ثمة ضحايا ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، مضيفا أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.

ولاحظ صحافي من وكالة فرانس برس كان متواجدا في الموقع أن واجهة مبنى سكني انهارت، وأن عناصر الإنقاذ كانوا يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا.

وتضم منطقة أوديسا التي تُستهدف باستمرار، الميناء الرئيسي على البحر الأسود في أوكرانيا، وهو موقع استراتيجي غالبا ما تستهدفه موسكو لا سيما بنيته التحتية في قطاعي الطاقة والموانئ.

وبحسب أوليغ كيبر، ألحقت المسيّرات أضرارا “بعشرات المباني السكنية”، فضلا عن “كنيسة وروضة أطفال ومدرسة ثانوية ومركز لياقة بدنية”.

وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية الثلاثاء أن 165 مسيّرة روسية أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط 135 منها.

وتأتي هذه الضربات بعد محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس يومي الجمعة والسبت الفائتين في أبوظبي، وهي أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي آخر الأحد في العاصمة الإماراتية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية كوبيانسك-فوزلوفي في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وقرية نوفوياكوفليفكا في منطقة زابوريجيا (جنوب شرق)، حيث تواصل قوات موسكو تقدمها.

