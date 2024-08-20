ثلاثة مسارات طيران جديدة بين أبوظبي والهند

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أعلنت شركة “مطارات أبوظبي” المشغّلة لخمسة مطارات في إمارة أبوظبي إطلاق ثلاثة مسارات مباشرة جديدة إلى الهند، بالتعاون مع خطوط “إنديغو” الهندية للطيران.

وستربط المسارات الجديدة مطار زايد الدولي (AUH)، بكل من منجالورو (IXE) وتيروتشيرابالي (TRZ) وكويمباتور (CJB).

وأكدت “مطارات أبوظبي” في بيان أن “هذه الخطوة تسهم في تعزيز اتصال العاصمة بالعديد من الوجهات الرئيسة الهندية، ما يرفع عدد الوجهات التي تديرها إنديغو إلى 13 وجهة”.

وقالت نائبة رئيس تطوير الطيران في “مطارات أبوظبي” ناتالي جونجما: “يتجاوز هذا التوسع مفهوم إضافة رحلات جوية جديدة إلى تزويد العائلات والأصدقاء بخيارات إضافية للتواصل في ما بينهم، وفتح مسارات جديدة لنمو الأعمال، وتعميق الروابط القوية مع خطوط إنديغو”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات وخدمات العملاء في “إنديغو” سانجيف رامداس: “لا شك أن هذا التوسع يعزز حضورنا في المنطقة، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه أبوظبي بوصفها وجهة تجذب المسافرين للترفيه والأعمال”.

أم/