ثلاث جمعيات أوروبية لأصحاب العمل تطرح خطة للنهوض بالاقتصاد

afp_tickers

3دقائق

أرسلت ثلاث جمعيات رئيسية لأصحاب العمل في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا إلى المفوضية الأوروبية الجديدة الجمعة، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحؤول دون تخلف أوروبا عن ركب منافسيها، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى السلطة.

قال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية (ميديف) باتريك مارتن الجمعة بحضور نظيريه الإيطالي والألماني ورئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه ووزراء الاقتصاد في الدول الثلاث “يجب أن يكون لتقريري ليتا ودراغي وقع الصدمة الكهربائية وأن يحثا على نهضة أوروبية، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الأميركية الأخيرة”.

ويأتي تصريحه خلال المنتدى الاقتصادي الثلاثي السادس لفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمنعقد في مقر ميديف.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي قدما هذا العام تقارير مثيرة للقلق حول السوق الداخلية الأوروبية والقدرة التنافسية للقارة العجوز.

ونظرا لـ “الحاجة الملحة”، وقع مارتن، وإيمانويل أورسيني، رئيس الاتحاد الرئيسي لاصحاب الشركات في ايطاليا “كونفيندوستريا”، وتانجا غونير، المديرة العامة للرابطة الاتحادية للصناعة الألمانية، على وثيقة حددوا فيها “أولوياتهم الأربع” التي يأملون التحرك بشأنها خلال العام.

وهي تدور حول القدرة التنافسية والتبسيط والابتكار والاستثمار.

وبالتالي، من أجل ضمان القدرة التنافسية عبر طاقة منخفضة التكلفة، دعوا إلى اعتماد نهج “محايد من الناحية التقنية” خلال عام يهدف إلى تشجيع المصادر المنخفضة الكربون، من ضمنها الطاقة النووية.

ومن أجل الحد من “التنظيم الرقابي المفرط” في أوروبا، طالبوا بمراجعة 13 ألف قانون صوت عليها الاتحاد الأوروبي منذ 2019 وإلغاء جميع القوانين التي لم تحقق أهدافها.

وطالبوا بشكل خاص بمراجعة توجيهين يتعلقان بالجوانب الاجتماعية والبيئية للشركات، لكنهما يتطلبان إجراءات مرهقة.

كما حثوا على اتخاذ إجراءات هذا العام لزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير في الاتحاد الأوروبي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الختام دعوا خلال الفترة نفسها إلى إنشاء سوق واحدة لرؤوس الأموال، معتبرين أنها ضرورية للاستثمارات الاستراتيجية في تقنيات المستقبل.

وحظيت المبادرة بتشجيع من رئيس الوزراء ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي السابق، الذي اعتبر أن أوروبا يجب أن “تستيقظ” وأن تكون أقل “سذاجة” بشأن سياسة المنافسة التي “يجب أن يتطور برنامجها الآن”.

واوضح “من الآن فصاعدا، يجب أن تكون المعاملة بالمثل”.

ود/ريم/ص ك