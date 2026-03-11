ثلاث سفن أخرى تتعرض لمقذوفات في مضيق هرمز واستمرار تهديد السفن التجارية

reuters_tickers

5دقائق

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئات للأمن البحري وإدارة المخاطر اليوم الأربعاء إن ثلاث سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، ليرتفع بذلك عدد السفن التي تعرضت لهجمات في المنطقة منذ بدء الحرب على إيران إلى 14 سفينة على الأقل.

وتكاد حركة الملاحة عبر المضيق تتوقف تماما منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير شباط، مما أوقف تصدير نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية ودفع بأسعار النفط العالمية للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2022.

ويحذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي سفينة تعبر المضيق ستكون هدفا للهجوم. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتكثيف الهجمات الأمريكية على إيران إذا استمرت في عرقلة الملاحة في المضيق.

وقالت شركة (بريشوس شيبينج) المدرجة في تايلاند إن سفينة شحن البضائع السائبة (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند استُهدفت وأصيبت اليوم الأربعاء “بمقذوفين مجهولين المصدر” أثناء عبورها المضيق، مما تسبب في حريق وأضرار في غرفة المحرك.

وأضافت الشركة “جرى الإبلاغ عن ثلاثة من أفراد الطاقم مفقودين ويرجح أنهم محاصرون داخل غرفة المحرك”.

وتابعت “تعمل الشركة مع السلطات المعنية لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين”، مشيرة إلى أن بقية أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 جرى إجلاؤهم بأمان إلى سلطنة عمان.

وأظهرت صور قدمتها البحرية التايلاندية تصاعد الدخان من الجزء الخلفي من السفينة.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة “تعرضت لإطلاق نار من مقاتلين إيرانيين”، في ما يعد أول اشتباك مباشر يعلنه الحرس بعدما اقتصر سابقا على إطلاق صواريخ أو استخدام طائرات مسيرة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن البحرية الأمريكية رفضت تلبية طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران، بحجة أن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الراهن. وذكر ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مرافقة بحرية متى دعت الحاجة.

* سفينتان أخريان تتعرضان لأضرار طفيفة

قالت شركتان متخصصتان في الأمن البحري إن سفينة الحاويات (وان ماجيستي) التي ترفع علم اليابان أصيبت بأضرار طفيفة نتيجة مقذوف مجهول على بعد 25 ميلا بحريا (46 كيلومترا) شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات.

وقالت شركة (ميتسوي أو.إس.كيه لاينز) المالكة للسفينة، والمتحدث باسم شركة (أوشن نتورك إكسبرس وان) المستأجرة لها، إن السفينة تعرضت للهجوم أثناء رسوها في الخليج، وإن فحص هيكلها كشف عن أضرار طفيفة فوق خط الماء.

وأضافت الشركتان أن أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وصالحة للإبحار. وقالت الشركة المالكة إن سبب الواقعة لا يزال غير واضح وقيد للتحقيق.

وأفادت الشركتان بأن سفينة ثالثة، وهي ناقلة بضائع سائبة، تعرضت أيضا لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 50 ميلا شمال غربي دبي.

وقالت شركة (فانجارد) لإدارة المخاطر البحرية إن المقذوف ألحق أضرارا ببدن السفينة (ستار جوينيث) التي ترفع علم جزر مارشال، مضيفة أن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت شركة (ستار بالك كاريرز)، المالكة للسفينة، أن المقذوف أصابها في عنبر الشحن أثناء رسوها، دون أي إصابات بين أفراد الطاقم أو ميلان في السفينة.

وتضمن بيان الحرس الثوري الإيراني إشارة إلى سفينة أخرى قال إنها تعرضت لهجوم بقذائف، في إشارة تُستخدم عادة لوصف هجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا التقرير حتى الآن.

(تغطية صحفية جوناثان سول من لندن ويانيس سوليوتيس من أثينا وتالا رمضان ونيرة عبد الله من دبي – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)