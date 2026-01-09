ثلاث سفن محملة بالنفط الفنزويلي تتّجه إلى الولايات المتحدة

أبحرت ثلاث ناقلات نفط من أصل 11 استأجرتها شركة “شيفرون”، من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة الخميس، وفق ما أظهرت تحليلات أجرتها وكالة فرانس برس لبيانات تتبع السفن، فيما تثير عقوبات على التصدير مخاوف بشأن قدرة الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على التخزين.

وكانت سفينتان أخريان راسيتين في ميناء مصفاة باخو غراندي غربي فنزويلا، بينما كانت الناقلات الست المتبقية في طريقها خالية إلى فنزويلا، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ ومنصة المعلومات التجارية Kpler.

و”شيفرون” هي الشركة الأميركية الوحيدة المصرح لها العمل في فنزويلا، وقد استأجرت ناقلات النفط هذه كجزء من جدول منتظم لشحنات النفط الخام العائدة إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن كراكاس ستسلم الولايات المتحدة ما بين 30 مليون و50 مليون برميل من النفط الخام الخاضع للعقوبات.

وحذّر محللون من Kpler من أن الحصار الأميركي على الصادرات الفنزويلية يتسبب في تراكم النفط في المخازن.

ورفضت شركة “شيفرون” تأكيد تحركات السفن لوكالة فرانس برس، واكتفت بالقول إنها “لا تزال تركز على سلامة ورفاه موظفيها” وأنها “تواصل العمل بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة”.

وأظهرت بيانات صادرة عن Kpler أن مخزونات النفط الخام في فنزويلا آخذة في الارتفاع منذ احتجاز الولايات المتحدة ناقلة النفط Skipper في 10 كانون الأول/ديسمبر.

