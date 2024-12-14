ثلاث قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن “الفارس الشهم 3”

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عبرت ثلاث قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود الامارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين ضمن “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أن القوافل تتألف من “33 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 352,6 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وطرودا غذائية، وسيارات صهاريج مياه وسيارات صهاريج صرف صحي، وطحينا وطرودا نسائية ومكملات غذائية للأطفال وخيام إيواء”.

وأفادت أنّه بذلك “يصل عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية الفارس الشهم 3 إلى 141 قافلة تتألف من 1243 شاحنة”.

وأوضحت أنّ “إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق بلغ ضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية إلى اليوم أكثر من 27 ألفا و432 طنا”، مشيرة إلى أنها “أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم”.

هت/الح