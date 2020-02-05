هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 02:44 م

في سويسرا ، يعاني 133 ألف شخص لديهم عمل أو وظيفة من الفقر، سواء من حيث الدخل أو لجهة الحرمان.

(© Keystone / Georgios Kefalas)

وفقا لمؤسسة "المائدة السويسرية"، انتهى المطاف في عام 2019 بحوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك السويسري في صناديق القمامة والنفايات، أي ما يعادل 2.6 مليون طن من المواد الغذائية، مع العلم أن خمسة في المئة من تلك الخسائر جاءت من تجارة التجزئة.

في السنة الماضية أيضا، جمعت المؤسسة التي تُكافح الهدر 3820 طنًا من الأغذية التي لم تعد معروضة للبيع مع أنها لا زالت في حالة ممتازة، بزيادة قدرها 5.6% مقارنة بعام 2018.

تم تسليم فائض الطعام مجانًا إلى حوالي 500 مؤسسة اجتماعية وإلى نقاط التوزيع المجاني للأغذية. وبالمجمل، كانت كمية البضائع توازي أكثر من ثمانية ملايين وجبة قدمت للمحتاجين، وفقًا للمؤسسة.

منذ ديسمبر 2001، ينشط مشروع "المائدة السويسرية" في اثني عشر منطقة في الكنفدرالية، ويستخدم ستة وثلاثين مركبة ويقوم بتوزيع حوالي 16 طنًا من الطعام يوميًا. وقد تم تأسيس وتنظيم المشروع من خلال الاستفادة من النموذج الأمريكي المعروف باسم "حصاد المدينةرابط خارجي" والتجربة الألمانية الشهيرة باسم "مائدة برلينرابط خارجي".

وفقا للمكتب الفدرالي للإحصاء، يُعاني حوالي 670 ألف شخص من الفقر في سويسرا، علماً أنّ معدلات الفقر قد ارتفعت بين عامي 2016 و2017 من 7.5% إلى 8.2% من إجمالي عدد السكان، أي بزيادة تناهز 10%.

في عام 2018، قُدّر متوسط عتبة الفقر في سويسرا بـ 2293 فرنكاً في الشهر للشخص الواحد وبـ 3968 فرنكاً في الشهر للأسرة المكونة من شخصيْن بالغيْن وطفليْن.



swissinfo.ch/ث.س

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