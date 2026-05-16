ثمانية قتلى بتصادم قطار شحن وحافلة في بانكوك

قضى ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في تصادم بين قطار شحن بضائع وحافلة السبت في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك أدى إلى اندلاع حريق، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال قائد شرطة بانكوك أورومبورن كونديسومريت لوكالة فرانس برس “لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون”، لافتا إلى أن اثنين منهم بحالة حرجة. وأضاف “تم إخماد الحريق الآن، ونحاول انتشال الجثث”.

وقع الحادث بُعيد الظهر عند تقاطع شديد الازدحام في وسط العاصمة التايلاندية.

وبدا القطار في لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقترب بسرعة معتدلة من تقاطع بين السكة الحديد وطريق للسيارات حيث كانت حافلة النقل العام عالقة بسبب الازدحام المروري.

ثم اصطدم القطار بالحافلة التي اندلعت فيها النيران على الفور وجرها عشرات الأمتار، وامتد الحريق إلى سيارات أخرى.

وأظهر البث المباشر لمحطة التلفزيون العامة “تاي بي بي إس” أن الحريق أُخمد بسرعة قبل أن يُفرض طوق على المنطقة لتمكين فرق الإنقاذ من إسعاف العالقين في السيارات والحافلة المحترقة.

وتعبر هذا التقاطع عشرات الآلاف من المركبات يوميا.

– “نيران في كل مكان” –

وقال شاهد للقناة العامة التايلاندية “تاي بي بي اس” “شاهدتُ الاصطدام، امتدت النيران في لحظات. كنتُ مع ابنتي وغادرنا المكان فورا. لم أجرؤ على الالتفات لأرى إن كان هناك ضحايا”.

وقال شاهد آخر “كانت سيارتي في المقدمة، قرب السكة الحديد. فجأة سمعت دويا، ثم اصطدم جسم بسيارتي ودفعها إلى الخلف. بعد ذلك رأيتُ الحافلة عالقة بالقطار والنيران في كل مكان. شعرت بالرعب”. وأضاف “ما زلتُ تحت تأثير الصدمة”.

وأمر رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بفتح تحقيق في الحادث، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.

وتكثر حوادث النقل نسبيا في تايلاند بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.

وأدى انهيار رافعة على قطار ركاب في كانون الثاني/يناير الفائت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة عشرات آخرين في شمال شرق البلاد.

وفي 2020، لقي 18 شخصا حتفهم في اصطدام قطار شحن بحافلة كانت تقل ركابا متوجهين إلى مراسم دينية.

كما قضى ثمانية أشخاص عام 2023 في تصادم بين قطار بضائع وشاحنة صغيرة كانت تعبر خطا للسكك الحديد في شرق تايلاند.

