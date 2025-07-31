ثمانية قتلى بضربات روسية في كييف وزيلينسكي يدعو إلى “تغيير النظام” في روسيا

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أسفر هجوم روسي صاروخي وبالطيران المسيّر على كييف عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفل عمره ست سنوات، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس حلفاءه للضغط من أجل “تغيير النظام” في روسيا.

ودمرت الضربات التي وقعت ليلا أجزاء من مبنى سكني من تسع طوابق في الأحياء الغربية لكييف، وأدت إلى إصابة عشرات الأشخاص في العاصمة بجروح وفق السلطات.

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث يخوض الجانبان معارك عنيفة منذ أشهر.

وكثّفت موسكو هجماتها الجوية الدموية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، متجاهلة ضغوطا أميركية لإنهاء غزوها المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، في حين تواصل قواتها التقدم ميدانيا.

وفي اتصال مرئي أثناء مؤتمر صحافي بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع “اتفاقية هلسنكي” بشأن احترام الحدود وسلامة الأراضي، قال زيلينسكي “أرى أنه من الممكن الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب”.

وأضاف ” لكن ما لم يهدف العالم إلى تغيير النظام في روسيا، يعني ذلك أن موسكو ستواصل محاولة زعزعة استقرار البلدان المجاورة حتى بعد انتهاء الحرب”.

وأطلقت روسيا أكثر من 300 مسيرة وثمانية صواريخ كروز على أوكرانيا، بين ليل الأربعاء والساعات المبكرة من الخميس، وكان هدفها الرئيسي كييف حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني.

وخرق أحد تلك الصواريخ مبنى سكنيا يضم تسعة طوابق بغرب كييف ما أدى إلى تدمير واجهته وفق السلطات.

وشاهد مراسلو فرانس برس في موقع إحدى الضربات عناصر الإنقاذ وهم يبحثون بين أكوام من الخرسانة المدمرة عن مقتنيات للأهالي مبعثرة بين الأنقاض.

وقال متحدث باسم أجهزة الإنقاذ إن الهجوم أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص في كييف وجرح 73 آخرين.

وبين القتلى طفل عمره ست سنوات، توفي في سيارة إسعاف، على ما قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاشنكو في منشور على تلغرام.

ويأتي الهجوم الروسي الأخير في أوكرانيا بينما أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام لوقف غزوه لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة صارمة.

– مكسب مهم في الشرق –

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الاستيلاء على بلدة تشاسيف يار المركز العسكري الاستراتيجي للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت في بيان إن القوات الروسية “حررت” البلدة.

لكن متحدثا باسم الجيش الأوكراني نفى التصريحات الروسية باعتبارها “أكاذيب”.

وقال المتحدث باسم “مجموعة القوات الاستراتيجية العملياتية خورتيستيا” فيكتور تريغوبوف لوكالة فرانس برس “بالطبع هذا ليس صحيحا”.

ومن شأن السيطرة على تشاسيف يار أن تشكل مكسبا عسكريا مهما لروسيا التي تواصل تقدمها على الأرض.

كانت البلدة تعدّ نحو 12 ألف شخص قبل الحرب ولكنها الآن مدمرة إلى حد كبير، ومن شأن السيطرة عليها أن تمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو المعاقل المدنية المتبقية في منطقة دونيتسك.

ومن تلك المراكز مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك اللتين تعدان قاعدتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني ويقيم فيهما العديد من المدنيين الذين لم يغادروا حتى الآن.

وجعل الكرملين السيطرة على منطقة دونيتسك أولويته العسكرية، وقال في أواخر عام 2022 إن هذه المنطقة الصناعية جزء من روسيا.

وعقب ضربات الخميس دعا مسؤولون أوكرانيون لتشديد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا على إكس “حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو”.

وأضاف “الرئيس ترامب كان سخيا جدا وصبورا جدا مع بوتين محاولا إيجاد حل”.

وأضاف أن بوتين “لا يأبه لأي محاولة لإنهاء عمليات القتل. يسعى فقط إلى التدمير والقتل. لأن وجود مجرم الحرب هذا مرتبط بهذه الحرب العبثية التي لا يمكنه الانتصار فيها لكنه يرفض إنهاءها. يجب ان يواجه العدالة”.

ولم تعلق روسيا التي تنفي باستمرار استهداف المدنيين، على دعوة زيلينسكي لتغيير النظام.

ودعا بوتين نفسه مرارا إلى إزاحة زيلينسكي وكثيرا ما شكك بشرعية حكمه.

– قانون لمكافحة الفساد –

وجاء هجوم الخميس قبل ساعات من موافقة النواب في البرلمان الأوكراني على تعديلات لقانون مثير للجدل في مجال مكافحة الفساد اثار احتجاجات واسعة.

وأدخل زيلينسكي التعديلات على القانون الذي أعلن بأنه وقع عليه، بعدما أثار التشريع الأول احتجاجات غير مسبوقة منذ الغزو الروسي.

وكان القانون الأساسي يجعل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصّص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.

واعتبر معارضو القانون أن من شأنه تسهيل تدخّل الرئيس في التحقيقات في قضايا فساد.

وصوت ما مجموعه 331 عضوا في البرلمان بالموافقة على التشريع الجديد، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالقانون باعتباره ضمانة أساسية ضد الفساد.

بور-كاد/غد/لين