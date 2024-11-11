ثمانية قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية على بلدة في شمال لبنان (وزارة الصحة)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية الاثنين على بلدة في منطقة عكار في أقصى شمال البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم يعد واحدا من الأكثر بعدا من الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأن المبنى الذي دمّرته الغارة كانت تقطنه عائلة نازحة من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الشخص المستهدف هو أحد أفرادها وهو عضو في حزب الله.

وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية أن “غارة العدو الإسرائيلي على عين يعقوب – عكار أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثمانية شهداء وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح”.

وردا على سؤال لفرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت “إرهابيا في حزب الله” وإن الصاروخ المستخدم فيها إنما كان الهدف منه تجنّب إلحاق الضرر بمدنيين.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أفادت بأن “غارة معادية استهدفت منزلا في بلدة عين يعقوب” في محافظة عكار، وهي منطقة حرجية وجبلية نائية ذات غالبية من المسلمين السنة ومن المسيحيين.

وبعد عام من فتح حزب الله اللبناني جبهة عبر الحدود إسنادا لحليفته حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، كثفت الدولة العبرية في 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

وأكّد رئيس اتحاد بلديات المنطقة التي تتبع إليها القرية روني الحاج لفرانس برس أن الغارة استهدفت “منزلا من طابقين يقطنه نازحون”، مضيفا أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من مئة كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.

وقال المسؤول المحليّ إن “عملية رفع الأنقاض لا تزال مستمرة”.

وأفاد سكان قرية مجاورة بسماع دويّ انفجار قوي وصوت سيارات الإسعاف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة محليّة على موقع فيسبوك ما بدا أنه أضرار في أحد البيوت التي تكسّر زجاجها جراء الغارة.

وأطلقت الصفحة نفسها بثا مباشر لما بدا أنه علمية رفع الأنقاض من منزل سويّ بالأرض، فيما كان عدد كبير من الأشخاص يقومون برفع الركام بأيديهم وهم يستخدمون هواتفهم للإضاءة.

في وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سبعة أشخاص على الأقلّ في غارة اسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان.

وقتل 23 شخصا الأحد في غارة على بلدة علمات التي تقع في قضاء جبيل شمال بيروت، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقضى أكثر من 3240 شخصا في لبنان غالبيتهم من المدنيين وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل أكثر من عام.

لو/ح س-ود/سام