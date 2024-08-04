ثمانية قتلى في تظاهرات ضد الحكومة الأحد في بنغلادش

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أدت مواجهات وقعت بين متظاهرين بنغلادشيين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومؤيدين للحكومة الأحد إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عانى بعضهم إصابات ناجمة عن طلقات نار أو طعنات سكين.

وقال شرطيون وأطباء في المستشفيات لوكالة فرانس برس إن ثلاثة أشخاص قتلوا في منطقة بابنا (شمال) واثنين في منطقة رانجبور (شمال) واثنين في حي مونشيغانج بالعاصمة دكا وشخص في منطقة ماغورا (غرب).

احتشد آلاف المتظاهرين، العديد منهم يحملون عصيا، في ميدان بوسط دكا الأحد للمشاركة في احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة رئيسة الوزراء.

ودعا آصف محمود، أحد قادة الاحتجاج الرئيسيين، أنصاره الاستعداد للقتال.

وكتب على فيسبوك الأحد “جهزوا عصي الخيزران وحرروا بنغلادش”.

بينما تدخل الجيش للمساعدة في استعادة النظام في أعقاب الاحتجاجات السابقة، انضم بعض ضباط الجيش السابقين إلى الحركة الطلابية، وقام قائد الجيش السابق الجنرال إقبال كريم بويان بتحويل صورة صفحته الشخصية على فيسبوك إلى اللون الأحمر في إظهار للدعم.

وشهدت البلاد مسيرات ضد حصص التوظيف في القطاع العام انتهت بصدامات في تموز/يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في اضطرابات من بين الأسوأ خلال 15 عاما من حكم الشيخة حسينة.

واستعادت القوات الهدوء لفترة وجيزة لكن الحشود عادت إلى الشوارع بأعداد كبيرة هذا الأسبوع.

وتظاهر السبت مئات الآلاف في دكا، واكتفت الشرطة إلى حد كبير بمراقبة المسيرات.

سا/ح س/غد