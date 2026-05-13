ثمانية قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت (وزارة الصحة اللبنانية)

قُتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات على بُعد نحو عشرين كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء.

كذلك، شنت اسرائيل الأربعاء سلسلة غارات على جنوب لبنان، بعد إنذارها سكان ست بلدات بإخلائها، قالت إنها طالت بنى تحتية تابعة لحزب الله.

ومنذ الأسبوع الماضي، يكثف الجيش الإسرائيلي وتيرة غاراته على لبنان، الذي طالب الولايات المتحدة بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها قبل جولة انطلاق جولة مفاوضات مباشرة في واشنطن بين لبنان واسرائيل، يحضرها للمرة الأولى السفير السابق سيمون كرم الذي عينه لبنان رئيسا لوفده التفاوضي مع اسرائيل.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصوري وكالة فرانس برس، استهدفت غارتان الاربعاء سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد، بينما استهدفت الثالثة سيارة على طريق مجاور.

واوردت وزارة الصحة ان الغارات الثلاث اسفرت عن مقتل ثمانية اشخاص بينهم طفلان.

واظهرت صور لوكالة فرانس برس السيارة الاولى متفحمة في وسط الطريق الدولي، بينما عمل منقذون على نقل جثة وُضعت داخل كيس.

والسبت، استهدفت ضربات مماثلة سيارتين على الطريق نفسه.

وقتل الثلاثاء 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان في ضربات استهدفت بلدات في الجنوب بحسب وزارة الصحة، ليضافوا الى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة، وفق المصدر نفسه، بينهم 22 طفلا و30 امرأة.

تاتي هذه الضربات على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل منذ 17 نيسان/أبريل، اعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب أول جولة محادثات مباشرة بين لبنان واسرائيل منذ عقود على مستوى السفراء.

الى ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي الأربعاء سكان ست بلدات في منطقة صور بإخلائها، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار.

وفي وقت لاحق، اعلن في بيان بدء “شن غارات على بنى تحتية ارهابية لحزب الله” في مناطق عدة في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات بلدات عدة بينها بينها البرج الشمالي ويانوح ومجدل زون، اضافة الى سيارتين في منطقة صور، وفق ما اوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويرد حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر مع اسرائيل ويؤكد ان سلاحه ليس جزءا من المفاوضات، بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على قوات اسرائيلية في بلدات حدودية تحتلها اسرائيل في جنوب لبنان. ويتبنى احيانا هجمات على شمال اسرائيل.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 شباط/فبراير، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من آذار/مارس صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات.

وردّت إسرائيل بتنفيذ ضربات مكثفة واجتياح بري في الجنوب، ما اسفر عن نزوح اكثر من مليون شخص من منازلهم.

ومنذ بدء الحرب، أحصت وزارة الصحة مقتل 2882 شخصا على الأقل، بينهم 200 طفل و279 إمرأة.

وتضم هذه الحصيلة وفق حزب الله مقاتليه الذين قضوا في الهجمات الاسرائيلية.

