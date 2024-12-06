جائزة أبو ظبي الكبرى: إرجاع لوكلير 10 مراكز يعقّد مهمة فيراري في إحراز لقب الصانعين

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تعرضت آمال فريق فيراري في احراز لقب الصانعين في بطولة العالم لفورمولا واحد لضربة قوية الجمعة، بعد إرجاع سائقه شارل لوكلير من موناكو عشرة مراكز في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الجولة الرابعة العشرين والأخيرة المقررة الأحد على حلبة مرسى ياس.

ويعود سبب العقوبة إلى قيام فيراري بتغيير بطارية السيارة وبالتالي تعقدت مهمة “سكوديريا” باحراز لقب الصانعين الغائب عن خزائنها منذ عام 2008، حيث تتخلف بفارق 21 نقطة عن ماكلارين (640 مقابل 619).

ولم يعد يتبقى سوى 44 نقطة في السباق الإماراتي. كما ان لوكلير نفسه تلقى ضربة كونه كان يمني النفس باحتلال المركز الثاني في بطولة العالم على حساب سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الذي يتقدم عليه بفارق 8 نقاط قبل السباق الاماراتي.

وكان لوكلير سجل الجمعة أسرع وقت في التجارب الأولى لسباق أبو ظبي امام نوريس بالذات، ليردّ الأخير في الفترة الثانية بتسجيله أسرع توقيت على حلبة مرسى ياس.

وتقدم راسل الذي حقق 1:23.517 دقيقة على زميله الأسترالي أوسكار بياستري والألماني نيكو هولكنبرغ (هاس).

وقالت فيراري بعد العقوبة “اضطرننا الى تغيير بطارية سيارة لوكلير وهذا يعني بالتالي عقوبة التراجع 10 مراكز”.

وباتت ماكلارين بالتالي في وضعية أكثر من جيدة للتتويج ببطولة الصانعين للمرة الاولى منذ عام 1998.

يذكر أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، تُوج بطلا للعالم للمرة الرابعة تواليا وتحديدا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما احرز المركز الأول في سباق جائزة لاس فيغاس الاميركية.

في ما يأتي نتائج العشرة الأوائل للفترة الأولى:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.321 (19 عدد اللفات)

2-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:24.542 (25)

3-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.806 (27)

4-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:25.165 (27)

5-بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:25.333 (24)

6-نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:25.373 (23)

7-فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/وليامس) 1:25.382 (24)

8-كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:25.444 (25)

9-فيليبي دروغوفيتش (البرازيل/أستون مارتن) 1:25.471 (22)

10- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:25.483 (26)

في ما يأتي نتائج العشرة الأوائل للفترة الثانية:

1-لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:23.517 (25 عدد اللفات)

2-أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:23.751 (28)

3-نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:23.979 (28)

4-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:24.099 (28)

5-لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.119 (28)

6-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.201 (28)

7-فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:24.230 (24)

8-كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:24.235 (25)

9-ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:24.269 (22)

10-يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:24.497 (28)

نب/ز ر-د ح