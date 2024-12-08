جائزة أبو ظبي الكبرى: فوز نوريس يمنح ماكلارين بطولة الصانعين للمرة الأولى منذ 1998

afp_tickers

3دقائق

منح السائق البريطاني لاندو نوريس فريقه ماكلارين لقب الصانعين في سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد احتلاله المركز الأول في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الأحد على حلبة مرسى ياس في العاصمة الاماراتية.

وهو الفوز الرابع لنوريس خلال مسيرته، في حين حقق ماكلارين لقبه العالمي التاسع بعدما حسم الصراع مع مطارده المباشر فيراري في الجولة الختامية منهيا البطولة في المركز الاول برصيد 666 نقطة مقابل 652 للحظيرة الإيطالية.

وتقدّم نوريس الذي سجل 1:26:33.291 ساعة (58 لفة) على ثنائي فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو بفارق 5.832 ثوان و31.928 ثانية تواليا.

وأنهى نوريس أيضا بطولة العالم للسائقين في المركز الثاني بفارق 63 نقطة خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي توّج بطلا للعالم في سباق لاس فيغاس الاميركي الشهر الماضي وانهى سباق اليوم في المركز الخامس (437 مقابل 374).

وقال نوريس الذي لم يكن قد ولد عندما فاز ماكلارين بلقب الصانعين للمرة الاخيرة قبل 26 عاما بعد تتويجه “التهاني للجميع. التتويج امر مدهش، انا فخور جدا بكم لانكم جميعا تستحقونه. شكرا، لقد كان امرا مميزا”.

واضاف نوريس “الآن هدفي ان اتوج بطلا للعالم العام المقبل. ارتكبت اخطاء كثيرة لكني تعلمت”.

وبعدما انهى فيرستابن التشويق في ما يتعلق بلقب السائقين باحرازه لقبه الرابع تواليا في لاس فيغاس، انصب التركيز على حسم بطولة الصانعين التي شهدت منافسة حامية الوطيس بين ماكلارين وفيراري.

دخل ماكلارين الجولة الاخيرة متقدمة بفارق 21 نقطة على فيراري وكان بالتالي يملك أفضلية نسبية.

بيد ان ماكلارين تعرض لضربة قوية عندما اصطدم سائقه الاخر الاسترالي أوسكار بياستري الذي انطلق من المركز الثاني وراء زميله نوريس، بفيرستاين عند المنعطف الاول بعد الانطلاقة لتتم معاقبة الاخير بعشر ثوان في حين تأخر ترتيب بياستري لينهي السباق في المركز العاشر.

وحلّ البريطاني لويس هاميلتون رابعا بعد ان تجاوز مواطنه وزميله جورج راسل في اللفة الاخيرة، في آخر سباق له مع مرسيدس قبل الانتقال الى فيراري الموسم المقبل ليحل بدلا من ساينس المنتقل بدوره إلى وليامس.

بور-ز ر/د ح