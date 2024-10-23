جالانت: العالم سيدرك قوة إسرائيل بعد ضرب إيران

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القدس (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لقوات في سلاح الجو يوم الأربعاء إن العالم سيدرك قوة إسرائيل وسيُلقن أعداؤها درسا بعد توجيه ضربة لإيران، بحسب مقطع فيديو ومنشور على منصة إكس بثهما مكتب الوزير.

وتخطط إسرائيل للرد على إطلاق إيران لوابل من الصواريخ الباليستية عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وهو الهجوم المباشر الثاني الذي تشنه طهران على إسرائيل في ستة أشهر.

وقال جالانت للقوات في الفيديو، الذي قال مكتبه إنه جرى تصويره في قاعدة حتسريم الجوية “بعد أن نهاجم إيران، سيدركون في إسرائيل وفي مناطق أخرى ما الذي تضمنته استعداداتكم”.

وأضاف جالانت على إكس “في محادثتي معهم أكدت – أنه بعد أن نهاجم إيران، سيدرك الجميع قوتكم، وعملية التحضير والتدريب – أي عدو يحاول إيذاء دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا”.

ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى ترقبا للرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي شمل إطلاق نحو200 صاروخ باليستي على إسرائيل.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثفت إسرائيل حملتيها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان. واندلعت الحرب قبل عام في أعقاب هجوم قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل.

وتسعى واشنطن إلى منع اتساع رقعة الصراع. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن رد إسرائيل لا ينبغي أن يؤدي إلى تصعيد أكبر.