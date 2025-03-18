جامعة اسطنبول تبطل شهادة رئيس بلدية المدينة المعارض لإردوغان

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أعلنت جامعة اسطنبول الثلاثاء إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغولو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، ما قد يحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوردت جامعة المدينة التركية عبر منصة إكس أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا بينهم إمام أوغلو “تمّ إبطالها بسبب +الغياب+ و+خطأ واضح+”.

وسارع عمدة كبرى مدن تركيا للتنديد بهذا القرار.

وكتب إمام أوغلو على منصة إكس “القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة اسطنبول غير قانوني”، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.

ولن يؤثر القرار على استمرار إمام أوغلو في رئاسة بلدية المدينة التي يتولاها لولاية ثانية منذ فوزه بانتخابات آذار/مارس 2024، لكنها قد تحرمه الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي يتوجب على من يخوضها أن يكون حاملا لشهادة جامعية.

وكان القرار متوقعا من قبل محامي إمام أوغلو الذين أكدوا عزمهم على استئنافه.

ونشر مكتب عمدة اسطنبول نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة في العام 1995، بعدما ادعى صحافي أن إمام أوغلو لا يحملها.

ويواجه رئيس بلدية اسطنبول سلسلة من التحقيقات والقضايا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2028.

وصدر بحقه حكم بالسجن لعامين وسبعة أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في العام 2022 لإدانته بـ”إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.

وغالبا ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضا عمدة لاسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.

اش/كام/ب ق