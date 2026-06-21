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جامعة الشارقة الأولى إماراتيا في تصنيف أميركي لعام 2026-2027

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حافظت جامعة الشارقة على صدارة جامعات الدولة للسنة الثالثة تواليا في التصنيف الأميركي “يو إس نيوز” لأفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2026-2027، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

كما جاءت في المركز 247 عالميا، والـ57 على مستوى قارة آسيا، وذلك من بين أكثر من 100 دولة شملها التصنيف الذي يقيس الأداء البحثي والسمعة الأكاديمية للجامعات وفق 13 مؤشرا.

ولقيت بعض تخصصات الجامعة تصنيفا دوليا مرتفعا، مثل تخصص العلوم والتقنيات البيئية المستدامة الذي حل تاسعا، وتخصص “الطاقة والوقود” في المركز 27، وتخصّص “الهندسة” في 77 عالميا، إلى جانب مراكز متقدمة في الهندسة الكيميائية، والطب الإكلينيكي، والهندسة الكهربائية والالكترونية، والكيمياء الفيزيائية، وعلم الأدوية والسموم.

هت/كام

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