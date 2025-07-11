جامعة عجمان تفوز بمنحة لتطوير نظام عالمي في مجال الأمن السيبراني

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حازت جامعة عجمان منحة دولية مرموقة بقيمة 410300 دولار أميركي من هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، ضمن دورتها الافتتاحية لبرنامج منح هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وستُخصّص المنحة لدعم تطوير نظام رائد لأرشفة وتحليل البيانات العالمية المتعلقة بامتدادات أمان نظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، وهو بروتوكول أساسي في مجال الأمن السيبراني يهدف إلى حماية سلامة وأمن البنية التحتية للإنترنت.

ويهدف المشروع إلى تطوير منصة تشغيلية تعمل على مدار الساعة لتحليل البيانات التاريخية المرتبطة بالبروتوكول، بهدف رصد الثغر ونقاط الضعف في تطبيقه عالميا. ويُعد هذا النظام الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ يوفر أدوات تشخيصية مدعومة بتحليلات مرئية تُسهم في تعزيز تبني هذا البروتوكول عالميا.

م ل