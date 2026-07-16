جامعة محمد بن راشد للطب تحصل على اعتماد أميركي للتعليم المستمر

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حصلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي على اعتماد المجلس الأميركي للتعليم الطبي المستمر (ACCME)، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الخميس.

ويمكّن هذا الاعتماد الجامعة من تقديم برامج تعليم طبي مستمر ومنح ساعات تدريبية معتمدة للأطباء بشكل مستقل، معترف بها في أكثر من 40 دولة، لاستيفاء متطلبات التطور المهني، وفق البيان.

وقالت مديرة البرامج الجديدة والاعتماد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ديما عبد المنّان “سيمكن هذا الاعتماد الجامعة من تنظيم دورات وورش عمل معتمدة تتماشى مع المعايير الدولية ضمن بيئة تعليمية متكاملة. كما يُعزّز فرص التعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة لتطوير وتقديم أنشطة تعليمية مشتركة تلتزم بالمعايير العالمية وتواكب المستجدات في مختلف التخصصات الطبية”.

م ل/الح