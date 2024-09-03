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جانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا ويحث على إبرام صفقة الرهائن

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القدس (رويترز) – قال القائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني جانتس يوم الثلاثاء إن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الرهائن من قطاع غزة.

وقال جانتس الذي كان عضوا بحكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى استقالته في يونيو حزيران، إن إيران، وليس ما محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، هي التهديد الوجودي الرئيسي لإسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي ردا على تعليقات أدلى بها نتنياهو يوم الاثنين، والذي تمسك بأن إسرائيل بحاجة إلى قوات في فيلادلفيا، قال جانتس إنه في حين أن الممر مهم لمنع حماس وغيرها من المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون “هدفا سهلا” ولن يمنعوا نشاط الأنفاق.

كما رفض تأكيد نتنياهو بأن الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا سيؤدي إلى ضغوط دولية تجعل العودة أمرا صعبا.

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