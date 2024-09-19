جدل في بريطانيا بعد الكشف عن قبول رئيس الوزراء هدايا بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني

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يتصاعد الجدل الخميس حول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعدما كشف تحليل بأنه تلقّى هدايا وعروض ضيافة بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (132 ألف دولار) منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، أي أكثر من أي نائب آخر.

يأتي الكشف عن هذه المعلومات، وإن كان صرّح عن الهدايا التي لا تخرق القواعد البرلمانية، في وقت تدعو حكومته البريطانيين إلى القبول بصعوبات مالية قصيرة الأمد “لتحقيق منافع طويلة الأمد”.

ويخطط حزب العمال لخفض المساعدات لتأمين نفقات الوقود لفصل الشتاء لملايين المتقاعدين، وهي خطوة ستؤدي إلى خسارة البعض 300 جنيه استرليني (حوالى 400 دولار).

لكن الأسئلة حيال الهدايا التي تلقاها وزوجته فكتوريا تزيد من حدة المعارضة الواسعة للخطوة، بما في ذلك في صفوف حزبه.

أقر ستارمر بأن زوجته التي حضرت مؤخرا عرض أزياء في إطار أسبوع الموضة في لندن قبلت ملابس بقيمة 5000 جنيه إسترليني من وحيد علي، وهو صاحب مشاريع في مجال الإعلام وعضو في مجلس اللوردات.

تبرّع علي أيضا بملابس بقيمة عشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية وبحجوزات إقامة وعدد من النظارات لرئيس الوزراء.

أطلق الإعلام على القضية اسم “تصاريح مقابل نظارات” “passes for glasses” بعدما تبيّن بأن علي يملك تصريحا أمنيا مؤقتا لداونينغ ستريت رغم عدم توليه أي منصب في الحكومة.

وتبيّن هذا الأسبوع أيضا بأن مديرة مكتب ستارمر النافذة سو غراي التي قادت في الماضي تحقيقا بشأن حفلات المحافظين في داونينغ ستريت عندما كانت البلاد خاضعة لإجراءات مكافحة كوفيد، تجني 170 ألف جنيه إسترليني سنويا.

يجني ستارمر الذي بات زعيما لحزب العمال مطلع العام 2020 حوالى 167 ألف جنيه إسترليني.

ومع تكشف التفاصيل التي ترد تواليا بشأن الهدايا والأجور العالية، اتهم الحزب المحافظ المعارض الحكومة بالنفاق في وقت تطلب من الناس العاديين الحد من إنفاقهم.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2019، تلقى ستارمر هدايا بقيمة 107,145 جنيه إسترليني وميزات وعروض ضيافة، وفق تحقيق حول الهدايا المعلن عنها صدر عن شبكة “سكاي نيوز” وموقع “تورتويز ميديا” الإخباري.

وتشمل عروض الضيافة البالغة قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني تذاكر لحفلات لتايلور سويفت بقيمة 4000 جنيه إسترليني وتذاكر لحضور مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني.

دافع ستارمر، وهو من مشجعي نادي أرسينال، عن قبول الهدايا هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التوجّه إلى مباريات كرة القدم والمتابعة من المنصات لأسباب أمنية.

وبحسب “آي تي في نيوز”، مُنح ستارمر حق استخدام حزمة يقدّمها أرسينال توفر مقاعد خاصة لحضور المباريات وتكلّف عادة 8759 جنيها إسترلينيا لكل مباراة.

وقال للصحافيين “إن لم أقبل بهدية الضيافة، لا يمكنني حضور المباريات.. عدم حضور مباراة لأرسينال بعد الآن بسبب عدم قبولي عرض الضيافة هي مبالغة” في التعامل مع هذه المسائل.

هار/لين/دص