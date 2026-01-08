جرارات قرب برج إيفل وقوس النصر في باريس احتجاجا على اتفاق أوروبي مع ميركوسور

دخل مزارعون الخميس إلى باريس بجرّاراتهم، وتمركزوا بها قرب برج إيفل وقوس النصر، على ما لاحظت وكالة فرانس برس، احتجاجا على اقتراب توقيع اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور (السوق المشتركة الأميركية الجنوبية).

وقال برتران فانتو الذي يرئس ثاني أكبر نقابة زراعية في فرنسا وهي “التنسيق الريفي” إن “مئة” جرّار دخلت العاصمة قبل الفجر.

ويُتوقع أن يتظاهر المزارعون الخميس أمام مقر الجمعية الوطنية، وأمل فانتو في لقاء رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.

ويواجه القطاع أزمات عدة من بينها تفشّي التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، وانخفاض أسعار القمح، وارتفاع أسعار الأسمدة، وخطر زيادة المنافسة في حال توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة يجري التفاوض عليه منذ أكثر من 25 عاما مع أربعة بلدان في أميركا الجنوبية هي الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي.

ولوحظ أن عشر جرّارات كانت متوقفة على مقربة من برج إيفل، كُتب على مجرفة إحداها شعار معارض للتوقيع على المعاهدة.

كذلك شوهدت عشر جرارات تحت قوس النصر، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة. وعلى مجرفة أحد الجرّارات كُتب “فرنسا! هل ما زلتِ تريدين فلاحَيْكِ؟”.

ومنذ شتاء 2024، يطالب المزارعون بتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف المعايير، وخصوصا الأوروبية منها، إذ بعتبرونها شديدة التقييد ومصدراً للمنافسة غير العادلة مع دول ذات قدر أقل من المتطلبات البيئية.

