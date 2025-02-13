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جرحى بحادث دهس في ميونيخ (الشرطة الألمانية)

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أسفر حادث دهس وقع في مدينة ميونيخ الألمانية الخميس عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة ميونيخ في منشور على منصة “إكس” إن “عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح” بعدما “دهست سيارة مجموعة من الأشخاص” وسط عاصمة ولاية بافاريا.

وذكرت في منشور لاحق بأنه تم “القاء القبض على سائق المركبة ولم يعد يشكل أي خطر”.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة من طراز “ميني كوبر” دهست حشدا من العمال المضربين من اتحاد “فيردي” وبأن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع على طريق رئيسي قرب مركز مدينة ميونيخ التاريخي.

ويأتي عشية استضافة المدينة “مؤتمر ميونيخ للأمن” الذي تشارك فيه عادة شخصيات عالمية كبيرة.

جسك/لين/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية