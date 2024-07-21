جرح عسكريين لبنانيين بقصف اسرائيلي في جنوب لبنان (بيان وإعلام رسمي)

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جُرح عسكريان لبنانيان الأحد في قصف إسرائيلي لبرج مراقبة تابع للجيش اللبناني، وفق ما أعلن الجيش ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وسط تواصل تبادل للهجمات عبر الحدود بين حزب الله واسرائيل.

يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله الأحد قصف مواقع عسكرية اسرائيلية عدة في شمال اسرائيل بصواريخ ومسيرات غداة قصف قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف مستودعين “للأسلحة” تابعين لحزب الله في جنوب لبنان.

ومنذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان الأحد “في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب” في جنوب لبنان، ما “أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

وأوردت “الوكالة الوطنية للإعلام”، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن “دبابة ميركافا معادية استهدفت بقذيفة مركزا للجيش اللبناني عند اطراف بلدة علما الشعب”، وأصيب إثر ذلك عسكريان اثنان بجروح “طفيفة”.

وبعيد ذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف ثكنة عسكرية اسرائيلية عبر الحدود “رداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب”.

ومنذ بدء التصعيد، قتل عسكري لبناني واحد فيما تعرض محيط نقاط للجيش اللبناني لضربات عدة مرات.

وتواصل تبادل الضربات الأحد بين حزب الله واسرائيل، مع إعلان الجيش الاسرائيلي الأحد أنّه استهدف منتصف ليل السبت الاحد مستودعين “للأسلحة” لحزب الله.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية ذكرت ليل السبت أنّ “غارة على بلدة عدلون استهدفت مستودع ذخائر”، بعدما أشارت سابقاً الى غارة إسرائيلية على البلدة التي تقع بين مدينتي صيدا وصور.

وأفادت الوكالة الأحد بارتفاع حصيلة جرحى الغارة من “المدنيين” إلى ستة، ووصفت إصاباتهم بأنها “متوسطة”.

وغداة ذلك، تبنّى حزب الله استهداف منطقة دفنا في شمال اسرائيل “بصواريخ كاتيوشا”، وذلك “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدة عدلون وأصابت عدداً منهم بجروح”.

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين قصف مقرين عسكريين اسرائيليين في شمال اسرائيل “بصواريخ كاتيوشا” و”سرب من الطائرات المسيرة”، وذلك رداً على هجمات اسرائيلية “طالت بلدتي عدلون وحولا”.

إلى ذلك، نعى حزب الله الأحد في بيانات منفصلة ثلاثة من مقاتليه قال إنهم قتلوا “على طريق القدس”، وهي العبارة التي يستخدمها الحزب في نعي مقاتليه الذين يقضون منذ بدء التصعيد عبر الحدود.

وقال مصدر مقرّب من حزب الله إن اثنين من المقاتلين قضيا بقصف اسرائيلي في بلدة حولا في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية من جهتها عن استهداف من “مسيرة بصاروخين أحد المنازل في حولا”، متحدّثةً عن سقوط “إصابات”.

وأسفرت أعمال العنف منذ تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 518 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. ومعظم القتلى من المقاتلين، لكن بينهم 104 مدنيين على الأقل.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 18 عسكرياً و13 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.

آية-لو/ود