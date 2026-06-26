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جروسي: اتفاق واشنطن وطهران يتيح لمفتشينا الوصول للمواقع النووية الإيرانية

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طوكيو 26 يونيو حزيران (رويترز) – قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات.

وذكر جروسي في مؤتمر صحفي باليابان “هناك اتفاق، ومن أجل الامتثال له يجب أن تتمكن الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية وتفتيشها… ونأمل أن نكون هناك قريبا”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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