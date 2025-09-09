جروسي: الاتفاق بشأن استئناف عمليات التفتيش في إيران “خطوة في الاتجاه الصحيح”

فيينا (رويترز) – قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وقال جروسي على منصة إكس “في القاهرة اليوم، اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني… على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران”… هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

(تغطية صحفية فرانسوا ميرفي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)