جروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا

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من فرانسوا ميرفي

فيينا 24 يونيو حزيران (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجرى عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد.

ووقع البلدان الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم من 14 بندا تتضمن اتفاقات عديدة من حيث المبدأ لإنهاء الحرب. ومهد الاتفاق المؤقت الطريق لمحادثات تستمر على مدى 60 يوما وتتناول تفاصيل أكثر تعقيدا، مثل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي في اليابان، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلا صوتيا له على الإنترنت، “ستجري عمليات التفتيش بالتأكيد”.

وأضاف، مشيرا إلى المناقشات مع طهران، “سنعمل قريبا جدا على تحديد طرق التنفيذ — التواريخ والإجراءات والأماكن”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )