جروسي: تخصيب إيران لليورانيوم لمستوى قريب من صنع قنبلة “يتزايد بشدة”

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المنامة (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في مقابلة مع رويترز إن قدرة إيران تتزايد “بشدة” على إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة وهي 90 بالمئة.

ومن المؤكد أن هذا الإعلان سيثير غضب الدول الغربية التي تقول إنه لا يوجد أي مبرر مدني يدفع إيران لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى وإن جميع الدول التي وصلت لهذا المستوى من التخصيب تمكنت من تصنيع قنابل نووية، وهو ما تنفي إيران السعي إليه.

وتشير معايير وكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران لديها بالفعل مواد مخصبة بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة تكفي لصنع أربعة أسلحة نووية من حيث المبدأ إذا نجحت طهران في زيادة درجة التخصيب.

ولدى إيران بالفعل مواد مخصبة تكفي لصنع أسلحة عند مستويات تخصيب منخفضة.

وقال جروسي على هامش منتدى حوار المنامة في العاصمة البحرينية “تعلن الوكالة اليوم أن الطاقة الإنتاجية لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة تتزايد بشكل كبير”، مضيفا أن المعدل ربما يزيد إلى “سبعة أو ثمانية أمثال، أو ربما أكثر” مقارنة مع ما بين خمسة إلى سبعة كيلوجرامات شهريا قبل ذلك.

وتمثل هذه الخطوة إخفاقا لجروسي منذ أن قال بعد زيارة إلى إيران الشهر الماضي إن طهران قبلت “طلبه” بوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة لتخفيف التوتر الدبلوماسي، ووصفها بأنها “خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح”.

لكن دبلوماسيين قالوا في ذلك الوقت إن الخطوة التي أقدمت عليها إيران وتضمنت جاهزيتها لتطبيق هذا السقف كانت مشروطة بعدم إصدار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية قرارا ضدها بسبب عدم تعاونها بشكل كاف مع الوكالة، وهو ما فعله المجلس بعد ذلك.