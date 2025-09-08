جروسي: نأمل أن تُختتم المحادثات مع إيران حول عمليات التفتيش خلال أيام

reuters_tickers

فيينا (رويترز) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي يوم الاثنين إن المحادثات بين الوكالة وطهران بشأن استئناف عمليات التفتيش في الجمهورية الإسلامية بشكل كامل أحرزت تقدما، لكن الوقت ينفد، معبرا عن أمله في اختتامها خلال أيام.

وأضاف جروسي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة “تم إحراز تقدم. ويحدوني أمل صادق في أن يتسنى خلال الأيام القليلة المقبلة التوصل إلى خاتمة ناجحة لهذه المناقشات”

وقال “لا يزال هناك وقت، ولكن ليس كثيرا”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)