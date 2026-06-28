جريحان في جنوب لبنان مع تجدّد الغارات والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي

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جُرح شخصان بـ”قنبلة صوتية” في جنوب لبنان مع تجدّد القصف الإسرائيلي، بحسب السلطات اللبنانية، بينما أعلنت إسرائيل مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله، بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أميركية يرفضه حزب الله.

ويأتي ذلك غداة مقتل شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات عدّة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله بعد رصدهم “بالقرب من المنطقة الأمنية” كما دمّر “منصة إطلاق تابعة” للحزب السبت.

وفي بيان لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطط لـ”مواصلة العمليات في المنطقة الأمنية، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية جرح شخصين بـ”قنبلة صوتية” ألقاها الجيش الإسرائيلي على بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة ديرسريان – الطيبة، بينما استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل قائد فصيل في مواجهة مع “عنصر من حزب الله” بعد الدخول إلى مبنى في منطقة دير سريان بجنوب لبنان. وبذلك يرتفع عدد خسائر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى 38 قتيلا.

في وقت لاحق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على عنصر حزب الله المشارك في المواجهة بعد تحديد موقعه “داخل أحد المباني القريبة من موقع الاشتباك” في ختام أعمال تمشيط واسعة.

ولم يتوقف التوتر على المستوى الميداني، رغم إبرام لبنان واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب، بعد خمس جولات تفاوضية مباشرة بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.

– اتفاق “تاريخي” –

وينصّ الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي التي توغلت فيها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين “تجريبيتين”.

وأشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت بهذا الاتفاق، واصفا إياه بأنه “تاريخي”.

في المقابل، رفض حزب الله بشدّة المفاوضات المباشرة التي بدأتها السلطات مع اسرائيل في نيسان/إبريل، كما أعلن رفضه هذا الاتفاق، إذ أكّد أمينه العام نعيم قاسم السبت أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه “منعدم الوجود” واعتبره “تنازلا عن السيادة”.

من جهتها، جدّدت إيران التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان.

وشدّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في اتّصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أن “هدفنا هو وضع حدّ للحرب في لبنان، وعودة النازحين، وإنهاء الاحتلال، وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية”.

وفي اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، شدّد بري على “وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي”، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهته شدّد عبد العاطي، وفق الوكالة، على أن “الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان”.

وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله جدّد في تصريحات الأحد رفض الاتفاق مع إسرائيل، مؤكدا أنه “لن يبصر النور ولن يطبّق”، ومنتقدا السلطة التي قال إنها تدفع البلاد نحو “صراع داخلي”.

وتظاهر مناصرون للحزب ليل الجمعة في شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد خلال اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ليل السبت الأحد أن الدولة في لبنان “سوف تتحمل مسؤوليتها” في تطبيق الاتفاق.

وصباح الأحد، شاهد مصوّر في وكالة فرانس برس لافتات على طريق مطار بيروت المحاذي لضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، كتب عليها “لبنان أولا” وبدت عليها آثار حرق وتخريب. وكانت وُضعت بعد إزالة لافتات أخرى كتب عليها “شكرا لإيران الوفية”.

واندلعت الحرب الأخيرة في لبنان في الثاني من آذار/مارس مع إطلاق حزب الله الحليف لطهران، صواريخ على إسرائيل قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري، ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص بحسب السلطات اللبنانية.

لو/ود/جك