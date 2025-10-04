جغرافيون مجتمعون في فرنسا يبدون “ذهولهم” و”روعهم” حيال نهج ترامب

afp_tickers

6دقائق

يرى علماء جغرافيا مجتمعون في فرنسا في الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة تستحق أن تُدرس ويصفونها بأنها “مذهلة” و”مروعة” في آن.

ويتردد ذكر الرئيس الأميركي بانتظام على مر المؤتمرات التي تعقد من الجمعة إلى السبت في إطار مهرجان الجغرافيا الدولي الذي تستضيفه كل سنة سان دييه دي فوج في شرق فرنسا، حيث تقرر في 1507 إطلاق اسم “أميركا” على العالم الجديد.

وقالت كاميي إسكوديه الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس إن “موضوع المهرجان هذه السنة هو السلطة، وما يظهره لنا دونالد ترامب هو العودة إلى سلطة وطنية قوية متفلتة من أي ضوابط، في شكلها كما في تجلياتها الجغرافية”.

وأضافت الخبيرة المتخصصة في المنطقة القطبية الشمالية معلقة على مطامع ترامب المعلنة بضم كندا وغرينلاند “إنه يبعث لدي تساؤلات”.

وأوضحت “اعتبره شخصيا مادة سياسية ذات تبعات جغرافية، أحاول درسه على هذا الأساس، ويعبّر عن مسائل تمتّ إلى السلطة والقوة والأراضي”، مع إقرارها بشعورها ببعض “القلق” حياله.

– من أتباع نظرية “تفوق العرق الأبيض” –

ويعرب خبراء آخرون عن قلقهم بصورة أكثر وضوحا.

وقالت آن لور أميلان شاري خبيرة الجغرافيا في جامعة غرونوبل-الألب بجنوب شرق فرنسا، “إنه يتقن الديستوبيا. يحقق كل ما كنا نعتبره من باب الخيال” مضيفة “لديه الجرأة والقوة على إحداث انقلاب جذري في عالم القانون والإثبات بأن الأمر الواقع وحده بات واقعنا”.

وتابعت خبيرة الحدود “ليس وحده من فعل ذلك: بوتين فعله بالسلاح، الصينيون يفعلونه باستثماراتهم، لكن ما يجعل ترامب متفلتا تماما من أي اعتبارات، هو أنه يقوله. وهذا ما هو مذهل”.

وقالت “الحدود في كل مكان، إنها تكمن حيث تريد القوة رسمها. وهذا ما يظهر جليا تماما” مع العمليات التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (آيس) التي بدأت تنفيذ برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين الذي كلفها به ترامب.

من جانبه، كشف فريديريك جيرو الخبير في علم أسماء الأماكن في جامعة جنيف بسويسرا أنه تلقى الكثير من طلبات التوضيح حين عمد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض إلى تبديل أسماء مواقع جغرافية.

وبقرار ترامب، بات اسم جبل “دينالي”، أعلى قمة في الولايات المتحدة كانت حتى العام 2015 تستمد اسمها من لغة محلية في ألاسكا، “جبل ماكينلي”، تيمنا برئيس من القرن التاسع عشر يحظى بإعجاب ترامب.

كما أمر بإعادة تسمية خليج المكسيك، الذي يعود اسمه إلى لغة من حقبة ما قبل الاستعمار الإسباني، “خليج أميركا”، متوعدا بفرض عقوبات على المتمنعين عن استخدام التسمية الجديدة، مثل وكالة إيه بي.

وعلق جيرو “هذا مروع، لأن فيه ذلك البعد المرتبط بعقيدة تفوق العرق الأبيض، والذي يتعارض مع التعهدات الدولية ولا سيما أهداف التنمية المستدامة، والتي تروج لإدماج لغات الأقليات والمعارف الأصلية والأحياء الفقيرة في ضواحي المدن”.

– “نهاية حقبة” –

وفي مثال آخر على هذا النهج، لفت إلى أن ترامب يسعى من خلال حديثه عن تحويل قطاع غزة المدمر بفعل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، إلى تبديل اسم من أصل كنعاني يعود إلى آلاف السنين باسم أوروبي.

وقالت لورانس ناردون التي تدرس الولايات المتحدة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، “ما نشهده، وهو ما يبعث الذهول، هو نهاية حقبة، نهاية حقبة التعددية” القائمة على التعاون والقانون الدولي والمؤسسات مثل الأمم المتحدة.

وتابعت “من وجهة نظر العلم السياسي، هذا مشوق تماما” كما أن “هناك من جانب آخر ناحية مثيرة لقلق شديد، وخصوصا منذ كانون الثاني/يناير” عند بدء ولاية ترامب الثانية.

وقالت “بقيت في غاية التفاؤل بشأن قدرة النظام الأميركي على الصمود، لكنني أرى شخصيا أن ما يجري فظيع”، ذاكرة على سبيل المثال هجمات الإدارة على الجامعات ودولة القانون ووسائل الإعلام.

ورغم ذلك، لا تزال هناك مقاومة برأي فريديريك جيرو. وأوضح أنه خلافا لعمالقة مثل غوغل مابس وآبل بلانز اللتين امتثلتا لأوامر ترامب، “هناك منصات تعاونيّة تقوم بدور المقاومة، وتتعرض لهجمات بصفتها تلك” مثل “ويكيبيديا بالطبع، وعلى صعيد الخرائط أوبن ستريت ماب”.

اف/دص/ص ك