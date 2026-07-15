جلسة استجواب شاقة في الكونغرس لمرشح ترامب لمنصب وزير العدل

afp_tickers

المشاركة

6دقائق

لاقى اختيار إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل، انتقادات حادة من المعارضة الديموقراطية أثناء جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ الأربعاء.

وقال السناتور الديموقراطي في اللجنة القضائية التابعة للمجلس ديك دوربن في مستهل الجلسة “في غضون أقل من 18 شهرا في وزارة العدل، أظهرت أنّك ما زالت المحامي الشخصي للرئيس ترامب”.

وأضاف “تستحق هذه البلاد مدّعيا عاما يحب الدستور أكثر من أي رئيس. مدّع عام يركز على إبقاء أميركا آمنة وعلى مكافحة الفساد، لا على تلبية المظالم الشخصية للرئيس”.

من جهته، دافع بلانش (51 عاما) الذي يشغل المنصب بالوكالة منذ إقالة سلفه وزيرة العدل السابقة بام بوندي في نيسان/أبريل، عن سجله المهني، لكنه ارتكب هفوة عندما سُئل عما إذا كان هو وترامب “صديقين” وأجاب “أنا محاميه” قبل أن يصحح كلامه ويقول “كنت محاميه”.

وانتقد العضوان الديموقراطيان في مجلس الشيوخ شيلدون وايتهاوس وكريس كونز بلانش بسبب إقالة مئات الموظفين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي بعدما اعتُبروا غير موالين بما فيه الكفاية للرئيس الجمهوري.

وقال وايتهاوس “لقد أطحت بكل المدعين الذين عملوا على قضايا تتعلق بترامب”.

وتابع كونز أن بلانش قام بـ”ملاحقة الخصوم السياسيين للرئيس قضائيا، وإقالة صغار المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي بسبب القضايا التي كُلفوا العمل عليها”.

وردّ بلانش واصفا أسئلة وايتهاوس بأنها “مستفزة” واتهمه بالكذب بشأن فترة عمله في الوزارة.

بالنسبة إلى الديموقراطيين، يُعدّ المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري من أبرز الشخصيات في حملة تشنها إدارة ترامب ضد معارضي الرئيس.

ومن بين الذين استهدفوا في عهد بلانش، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الذي اتُّهم رسميا في نيسان/أبريل بتهديد حياة ترامب في منشور على إنستغرام.

كذلك، دافع تود بلانش بشدة عمّا يُسمى صندوق “مكافحة الاستغلال” الذي كان يهدف إلى تعويض حلفاء ترامب ماليا عن الدعاوى القضائية المقامة في عهد إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن، ومنح الرئيس الجمهوري ومساعديه حصانة ضريبية.

تخلت الحكومة لاحقا عن هذا المشروع تحت ضغط المحاكم والمشرعين الديموقراطيين الذين نددوا به واصفين إياه بأنه “صندوق أسود”. كما ألغت قاضية فدرالية الاتفاق بين عائلة ترامب ومصلحة الضرائب الأميركية الاثنين.

– “عمل رائع” –

وتعرض تود بلانش لانتقادات من ضحايا جيفري إبستين اللواتي اتّهمنه بالافتقار إلى الشفافية وعدم الكفاءة في تعامله مع نشر ملف التحقيق الخاص بالمجرم الجنسي المدان.

ودافع دونالد ترامب عبر شبكته تروث سوشال عن تود بلانش الثلاثاء قائلا إن محاميه السابق يقوم بعمل “رائع” كقائم بأعمال المدعي العام، وأنه ينبغي على “كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ” التصويت لتثبيته في هذا المنصب.

وقبل انضمامه إلى وزارة العدل العام الماضي، كان بلانش عضوا في الفريق القانوني للملياردير خلال محاكمته في نيويورك بتهمة إخفاء مدفوعات لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتُبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.

وأُسقطت القضيتان بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

– “لاحق أعداء ترامب” –

دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه الاثنين إلى رفض ترشيح تود بلانش.

وصرح السيناتور عن نيويورك من قاعة مجلس الشيوخ بأن بلانش “لاحق أعداء ترامب، وتستر على جرائمه، وحماه من عواقبها”.

ويتمتع حزب الرئيس بأغلبية في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، لكنّ اثنين على الأقل من الأعضاء الجمهوريين أعربا عن تحفظاتهما بشأن ترشيح تود بلانش: السناتور توم تيليس الذي سيتقاعد خلال أشهر قليلة، والسناتور جون كورنين الذي خسر أخيرا ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات متصف الولاية للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما أيد ترامب منافسه.

كما وقّع أكثر من 1200 مسؤول سابق في وزارة العدل رسالة مفتوحة يعارضون فيها ترشيح تود بلانش، مشيرين إلى إقالته لعدد من المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين بما فيه الكفاية لدونالد ترامب.

ويكفي أن يصوت جمهوري واحد ضد بلانش لعرقلة ترشيحه.

وحتى في حال موافقة اللجنة القضائية عليه، سيظل ترشيح بلانش بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

كل/جك-لين-الح/ود