جلسة استماع حامية في الكونغرس بشأن تثبيت مرشّح ترامب لمنصب وزير العدل

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لاقى اختيار إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل، انتقادات حادة من المعارضة الديموقراطية أثناء جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ الأربعاء.

وقال السناتور الديموقراطي في اللجنة القضائية التابعة للمجلس ديك دوربن في مستهل الجلسة “في غضون أقل من 18 شهرا في وزارة العدل، أظهرت بأنّك ما زالت المحامي الشخصي للرئيس ترامب”.

ومن المتوقع أن يواجه بلانش، البالغ 51 عاما، استجوابا حادّا من الديموقراطيين، وربما حتى من بعض الجمهوريين، أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

يكفي ان يصوت جمهوري واحد ضد تود بلانش الذي يشغل المنصب بالوكالة منذ إقالة سلفه وزيرة العدل السابقة بام بوندي في نيسان/أبريل، لعرقلة ترشيحه.

وحتى في حال موافقة اللجنة القضائية عليه، سيظل ترشيح تود بلانش بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

بالنسبة للديموقراطيين، يُعدّ المحامي الشخصي السابق للملياردير إحدى أبرز الشخصيات في حملة إدارة ترامب للانتقام من معارضي الرئيس.

وقد دافع تود بلانش بشدة عن ما يُسمى بصندوق “مكافحة الاستغلال” الذي كان يهدف إلى تعويض حلفاء دونالد ترامب ماليا عن الدعاوى القضائية المرفوعة في عهد إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن، ومنح الرئيس الجمهوري ومساعديه حصانة ضريبية.

– إبستين –

تخلت الحكومة لاحقا عن هذا المشروع تحت ضغط المحاكم والمشرعين الديموقراطيين الذين نددوا به واصفين إياه بأنه “صندوق أسود”. كما ألغت قاضية فدرالية الاتفاق بين عائلة ترامب ومصلحة الضرائب الأميركية الاثنين.

وتعرض تود بلانش لانتقادات من ضحايا جيفري إبستين اللائي اتهمنه بالافتقار إلى الشفافية وعدم الكفاءة في تعامله مع نشر ملف التحقيق الخاص بالمجرم الجنسي المدان.

ودافع دونالد ترامب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشال عن تود بلانش الثلاثاء، قائلا إن محاميه السابق يقوم بعمل “رائع” كقائم بأعمال المدعي العام، وأنه ينبغي على “كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ” التصويت لتثبيته في هذا المنصب.

قبل انضمامه إلى وزارة العدل العام الماضي، كان بلانش عضوا في الفريق القانوني للملياردير خلال محاكمته في نيويورك بتهمة إخفاء مدفوعات لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين رفعهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتُبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.

وأُسقطت القضيتان بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

– “لاحق أعداء ترامب” –

دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه الاثنين إلى رفض ترشيح تود بلانش.

وصرح السيناتور عن نيويورك من قاعة مجلس الشيوخ بأن بلانش “لاحق أعداء ترامب، وتستر على جرائمه، وحماه من عواقبها”.

يتمتع حزب الرئيس بأغلبية في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، لكنّ اثنين على الأقل من الأعضاء الجمهوريين أعربا عن تحفظاتهما بشأن ترشيح تود بلانش: السناتور توم تيليس الذي سيتقاعد خلال بضعة أشهر، والسناتور جون كورنين الذي خسر مؤخرا ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن أيد ترامب منافسه.

كما وقّع أكثر من 1200 مسؤول سابق في وزارة العدل رسالة مفتوحة يعارضون فيها ترشيح تود بلانش، مشيرين إلى إقالته لعدد من المسؤولين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين بما فيه الكفاية لدونالد ترامب.

كل/جك-لين/ح س