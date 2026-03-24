جلسة عاجلة الأربعاء لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة الأربعاء لبحث تداعيات الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وأفاد المجلس في بيان الثلاثاء أن مجموعة من البلدان ستعرض مسودة قرار على المجلس “بشأن الاعتداء العسكري الإيراني أخيرا على البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.. الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والذي أدى إلى مقتل أبرياء”.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم المجلس باسكال سيم للصحافيين في جنيف الثلاثاء أن رئيس مجلس حقوق الإنسان تلقّى رسالة موقعة من كل من إيران والصين وكوبا تطالب أيضا بعقد جلسة عاجلة لبحث “حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات الدولية المسلّحة”.

وأضاف أن مكتب المجلس الذي يعقد دورته السنوية في جنيف حتى نهاية الشهر، سينظر في هذا الطلب الثلاثاء.

وتفيد السلطات الإيرانية بأن قصفا جويّا طاول في 28 شباط/فبراير مدرسة للبنات في مدينة ميناب في جنوب البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلا.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف المدرسة.

